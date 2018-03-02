Adana'da motosikletli gençlere silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'da motosiklet ile seyir halindeyken kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğrayan 21 yaşındaki Ramazan Tasa öldü, 24 yaşındaki Aydın Gözel ise yaralandı.

Adana'da motosikletli gençlere silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Adana'da Ramazan Tasa ve Aydın Gözel, motosiklet ile seyir halindeyken kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı.


SALDIRGANLAR MERMİ YAĞDIRDI


Motosikletten düşen Tasa ve Gözel'e, saldırganlar mermi yağdırdı. Saldırganların tabancalarından çıkan mermiler, Tasa'nın vücuduna isabet ederken, Gözel de elinden yaralandı.



Yaralanan iki arkadaş, kanlar içinde yere kalırken, saldırganlar ise olay yerinden kaçtı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslar ile özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Tasa kurtarılamadı.


15 BOŞ KOVAN BULUNDU


Olay yerinde inceleme yapan polisler, yaklaşık 15 boş kovan bulurken, park halindeki otomobillere de çok sayıda kurşun isabet ettiği görüldü. 

Cinayet zanlılarını yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

 


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