Adana'da nesli tükenmekte olan semender bulundu

"HAYVANI MASKOT SANDIM"

"KORUMA ALTINA ALINMASI GEREKEN BİR TÜR"

Adem Özdoğan

Adana'da nesli tükenmekte olan semender cinsi hayvan bulundu. Ahmet Yiğit (32), Çukurova ilçesinde sık sık gittiği Çatalan Barajı kenarına yine balık avlamaya gitti. Bu sırada sarı siyah renklerdeki sürüngenle karşılaştı. Sürüngeni yakalayan Ahmet Yiğit, internet üzerinden yaptığı araştırmada ise hayvanın nesli tükenmekte olan sarı benekli "Türk Semenderi" olduğunu tespit etti. Bir süre evinde omurgasız canlılarla semenderi besledi. Yiğit, ancak daha fazla bakamayacağını anlayınca semenderi Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.Ahmet Yiğit, hayvanı sürekli balık tutmaya gittiği baraj kenarında gördüğünü belirterek, "Yaprak altında görünce üzerindeki sarı ve siyah renklerden dolayı maskot sandım. Hayvana doğru yaklaştığımda hareket ettiğini gördüm ve merak edip internetten araştırma yaptım. Nesli tükenmekte olan Türk Semenderiymiş ve koruma altında olduğunu gördüm. Genelde nemli bölgelerde yaşıyormuş bu hayvan. O bölgede yaşayamayacağını düşündüm ve gerekli yerlere bilgi verdim koruma altına alınması için. Yetkili kişiler bu hayvanın Türkiye’de Hatay ve Elazığ’da iki yerde göründüğünü söylediler" dedi.Sürüngen hayvan uzmanı Can Yılmaz ise, "Kuyruklu kurbağalardan biri olarak bilinen lekeli semender ülkemizde Adana, Mersin, Hatay, Erzincan, Bitlis ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yerleşim gösterir. Vücut kalın yapılı olup 25 santimetre olabiliyor. İsmini vücudunun üzerindeki sarı lekelerden almıştır. 3 ile bin metre yükseklik arasında yaşamaktadır. Bu semender tehlikeye yakın statüsünde yer almaktadır. Bu yüzden koruma altına alınması gereken bir türdür" diye konuştu.