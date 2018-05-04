Adana'da 'pes' dedirten görüntü! Ceset başında çay keyfi



HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ ÇAY İÇTİ

Erdinç Şahin

Dün Sarıçam ilçesi İncirlik-Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Yem paketleme fabrikasında çalışanlar sulama kanalında bir erkek cesedinin sürüklendiğini görüp durumu polise bildirdi. Üzerinde sadece şort bulunan erkek cesedi akıntı nedeniyle sürüklenmeye devam ederken, olay yerine gelen polis ekipleri çalışma başlattı. Olay yerine dalgıç polisler de çağrıldı.Bu sırada yoldan geçen vatandaşlar, evi sulama kanalına yakın olan kadınlar ve sürücüler cesedi izlemek için adeta birbiriyle yarıştı. Ancak sulama kanalının cesede yakın tarafında bulunan çardaktaki bir kişinin sakin tavırları dikkat çekti.Dalgıç polis sulama kanalına girerek cesedi çıkardı. Sudan cesedi çıkartılan şahsın üzerinden kimlik çıkmadığı için polis parmak izi ve kayıp başvurularına bakarak kimlik belirleme çalışması başlattı. Yapılan çalışmada parmak izinden şahsın Mahmut Zeybekoğlu (47) olduğu belirlendi.Ceset yapılan incelemeden sonra otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Zeybekoğlu'nun cesedi otopsinin ardından yakınları tarafından alınırken, ilk belirlemelere göre dış müdahale olmadığı, şahsın serinlemek için girdiği sulama kanalında boğularak öldüğü tahmin ediliyor.