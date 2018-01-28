15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Adana'da pet şişe içinde ses bombası bulundu

Adana'da dün akşam saatlerinde, yakınındaki nöbetçi eczaneye el yapımı patlayıcıyla (EYP) saldırı düzenlenen Dağlıoğlu Polis Merkezi'nin arkasında pet şişe içinde patlamamış ses bombası bulundu

28 Ocak 2018, Pazar 09:31
Adana'da pet şişe içinde ses bombası bulundu
Alınan bilgiye göre Merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi Ahmet Cevdet Yağ Caddesi'nde saat 06.00 sıralarında işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar, polis karakolunun arka tarafındaki elektrik direğinin altına bırakılmış, içi bilinmeyen bir maddeyle dolu pet şişeyi görünce, durumu emniyet güçlerine ihbar etti. 

Polis ekipleri, direğin altına bırakılan pet şişe içerisindeki maddenin ses bombası olduğunu fark edince, olay yerine bomba imha uzmanı çağırıldı. 

Çevrede güvenlik önlemleri alan bomba imha ekipleri, pet şişe halindeki ses bombasını alarak delil torbasının içine koydu. 

Tespit edilen ses bombasının, dün akşam polis merkezinin 50 metre uzağındaki eczaneye atılan EYP ile aynı tipte olduğu belirtildi. 

Ses bombasını incelemek için el koyan polis ekipleri soruşturma başlattı.

 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Kontrolden çıkan yolcu otobüsü karşı şeride geçti: 6 yaralı

Kontrolden çıkan yolcu otobüsü karşı şeride geçti: 6 yaralı
Kardak'ta gerilimli dakikalar

Kardak'ta gerilimli dakikalar
Şehir merkezine kurt indi

Şehir merkezine kurt indi
Azez’de Afrin’den göç ihtimaline karşı kamp hazırlanıyor

Azez’de Afrin’den göç ihtimaline karşı kamp hazırlanıyor
Adana'da karakola saldırı

Adana'da karakola saldırı
Afrin kırsalında yoğun çatışma sesleri

Afrin kırsalında yoğun çatışma sesleri

Sayısal Loto çekildi! (27 Ocak Sayısal Loto sonuçları)

Sayısal Loto çekildi! (27 Ocak Sayısal Loto sonuçları)
Çeşitli birliklerden gönderilen Fırtına obüsü yüklü TIR'lar Kilis'e ulaştı

Çeşitli birliklerden gönderilen Fırtına obüsü yüklü TIR'lar Kilis'e ulaştı
Son dakika.. TSK: 2 silah arkadaşımız şehit oldu, 11 askerimiz yaralı

Son dakika.. TSK: 2 silah arkadaşımız şehit oldu, 11 askerimiz yaralı

Çavuşoğlu mevkidaşıyla görüştü

Çavuşoğlu mevkidaşıyla görüştü
Diyarbakır Valiliği yakınında patlama

Diyarbakır Valiliği yakınında patlama