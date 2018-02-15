Adana'da tüfekli saldırı

NE OLMUŞTU?

İdil Janet Demiray

Hakan Algın içerisinde arkadaşının da bulunduğu hafif ticari aracını, merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'ndeki bir şans oyunu bayisi önüne park etti. Algın ve arkadaşı İsmail Algan'a, araçtan inmeden önce kar maskeli 2 kişi pompalı tüfekle 4 el ateş etti. Aracın içine yatarak saldırıdan yara almadan kurtulan Algın ve Algan, durumu polise bildirdi.Ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.Adana'da dün de cadde üzerinde yürüyen Serhat Demir’e yaklaşan plakası alınamayan bir otomobilin içinden av tüfeği ve tabancayla ateş açılmıştı. Vücuduna isabet eden mermi ve saçmalarla ağır yaralanan Demir, kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar da otomobille olay yerinden kaçmıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne kaldırılan Demir, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı.