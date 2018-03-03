Adana'da vurulmuş halde araç kullanan kişi polise sığındı

Adana'da direksiyon başındayken silahlı saldırıya uğrayan kişi, vurulmuş halde 1 km yol gittikten sonra polis merkezine ulaştı ve yardım istedi

Adana'da vurulmuş halde araç kullanan kişi polise sığındı
Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi’nde 2447. Sokak’ta ilerleyen Mustafa Alto’nun kullandığı otomobile kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı. Kurşunlardan ikisi Alto’nun karın boşluğu ve sırtına isabet etti.


1 KİLOMETRE GİTTİ


Saldırıda yaralanan Alto, aracıyla yaklaşık 1 kilometre giderek aynı mahalledeki Akıncılar Polis Merkezi’nin önüne ulaştı. Mustafa Alto’yu gören polisler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.



Ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı araştırmada, otomobile 10 kurşun isabet ettiği belirlendi. Polis, saldırının fail ya da faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.



SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Malatya'da gece yarısı kadın cinayeti: Boşanmak isteyen eşini vurdu

Malatya'da gece yarısı kadın cinayeti: Boşanmak isteyen eşini vurdu
Oturduğu bankta kalp krizi geçiren 19 yaşındaki genç öldü

Oturduğu bankta kalp krizi geçiren 19 yaşındaki genç öldü
Rehabilitasyon merkezinden kaçan engelli öğrenci her yerde aranıyor

Rehabilitasyon merkezinden kaçan engelli öğrenci her yerde aranıyor
Kağıthane'de elektro şoklu sapık tutuklandı

Kağıthane'de elektro şoklu sapık tutuklandı
Sahada kalp krizi geçiren futbolcu yaşam savaşını kaybetti

Sahada kalp krizi geçiren futbolcu yaşam savaşını kaybetti
Bitlis'te yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı: 2 ölü 8 yaralı

Bitlis'te yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı: 2 ölü 8 yaralı
Parmağı kopan çocuğu hastane önünde bırakıp kaçtılar

Parmağı kopan çocuğu hastane önünde bırakıp kaçtılar
Hafriyat kamyonu yine can aldı

Hafriyat kamyonu yine can aldı
Anne ve babasını öldüren zanlı güvenlik kamerasında 

Anne ve babasını öldüren zanlı güvenlik kamerasında 
Muğla'da kaybolan tekneyi arama çalışmaları sürüyor

Muğla'da kaybolan tekneyi arama çalışmaları sürüyor

Bitlis'te 1 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirildi

Bitlis'te 1 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirildi