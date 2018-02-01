Adana'da yolcu treni motosiklete çarptı: 2 ölü

Adana’da yolcu treninin hemzemin geçitte çarptığı motosiklette bulunan Ahmet Can ve Erhan Can hayatını kaybetti

Adana'da yolcu treni motosiklete çarptı: 2 ölü
Kaza, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi’ndeki hemzemin geçitte meydana geldi.

Bariyerlerin kapandığı sırada motosiklet ile demiryolunun karşısına geçmek isteyen Ahmet Can ve Erhan Can’a, Adana-Mersin seferini yapan yolcu treni çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletteki Ahmet Can ve Erhan Can, yola savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ahmet ve Erhan Can’ın öldüğü belirlendi.


YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ


Kaza haberi duyup, olay yerine gelen yakınları, sinir krizi geçirdi.

Ahmet ve Erhan Can’ın cenazeleri, olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


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