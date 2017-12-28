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Adana’da yüzlerce at ve eşek kafası ile kemikleri bulundu

Adana’da su birikintisinde yüzlerce at ve eşek kafası ile kemikleri bulundu. Alınan bilgiye göre, Adana’da sık sık at ve eşek operasyonu yapılan Yüreğir ilçesi, Bahçelievler Mahallesi yakınında bulunan su birikintisinde yüzlerce at ve eşek kafası ile kemikleri görenleri hayrete düşürdü

Adana’da yüzlerce at ve eşek kafası ile kemikleri bulundu
At ve eşekler kesildikten sonra geriye kalan parçalarının torbalara konularak su birikintisi içine atıldığı çevredeki köpek ve kediler tarafından parçaların çıkartılarak etrafa savrulduğu görüldü.


KÖPEK VE KEDİLER DE KESİLDİ


Yaklaşık 200 metrelik bir alanda her tarafta at ve eşek kafaları bulunurken, çevreye de çok kötü bir koku yayıldı. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, at ve eşeklerin yanı sıra köpek ve kedilerin de kesildiğini belirterek, "Bunlar her yere satılıyor. Artık Adana’da et yemeye korkar hale geldik. Buna bir çare bulunsun" dedi.

AĞIZ VE BURUNLARINI KAPATMAK ZORUNDA KALDILAR


Olay yerine gelen basın mensupları da elleriyle ağız ve burunlarını kapatarak çekim yapmak zorunda kaldı.


 
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