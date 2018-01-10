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Adana'daki 15 kardeş olan kızları kebap arabası karşılığı evlatlık vermişler!

Adana’da yaşayan ve İncirlik Üssü’nde görevli Amerikan askerlerine evlatlık verilen iki kız kardeş yıllar sonra ailelerine kavuştu. 15 kardeş olan kızların Amerikan askerlerine seyyar kebap arabası karşılığında verildiği ortaya çıktı

Adana'daki 15 kardeş olan kızları kebap arabası karşılığı evlatlık vermişler!
25 yaşındaki Seçil 7 yaşındayken, kardeşi 24 yaşındaki Hatice ise 3 yaşındayken aileleri tarafından İncirlik Hava Üssü’ndeki 39’uncu Kanat Komutanlığı’nda görevli 2 ABD’li subaya evlatlık verildi. Hatice’nin ismi Michelle Salery, Seçil’in ise Britanny Louisse Quillen olarak değiştirildi. Kendilerine evlatlık alındıklarının açıklanmasının ardından önce birbirini bulan kardeşler, Türkiye’deki ailelerine ulaşmak için kolları sıvadı.


2 ERKEK KARDEŞ DE... 


Hatice ve Seçil, katıldıkları bir televizyon programında Türkiye’deki kardeşleri ve annesiyle bir araya geldi. Televizyon kanalında yayınlanan görüntüler üzerine Adana Cumhuriyet Savcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında 2 kardeş, ifade vermek için Adana’ya geldi. Emniyet Müdürlüğü’nde bildikleri ve yaşadıklarını anlatan Hatice ve Seçil, işlemlerinin ardından İstanbul’a döndü. 15 kardeş olduklarını ve 2 erkek kardeşlerinin de evlatlık verildiği öğrenen kız kardeşler, şimdi onları arıyor.


‘ONLARI KOCAM VERDİ' 


İki kız kardeş televizyon programında anneleri Şükran Berberoğlu’yla ilk kez karşı karşıya geldi. Acılı anne kızı Hatice’yi (Michelle) nasıl evlatlık verdiğini şöyle anlattı: Benim Hatice’yi evlatlık vermek hiç aklımda yoktu. Komşumuzun kızı Elife Kumak’ın (avukat) yanında çalışıyordu. Bir gün bize geldi, ‘Şükran abla Hatice’yi gel evlatlık verelim sefil olmasınlar’ dedi. Ben ‘Veremem’ dedim. Ama ertesi gün yanında avukat Elife’yle beraber bizim eve geldi. Ben gene ‘Hayır’ deyince eşime söylediler. Eşim de bir seyyar kebap arabası karşılığında Hatice’yi verdi. Birkaç yıl sonra da Seçil’i (Britanny) almak için eve geldiler. Ben vermeyecektim onu. Seçil çok güzel bir bebekti. En sonunda kızım aldı beni İstanbul’a getirdi. Daha sonra Seçil’i bir daha göremedim. Avukat Elife çok para aldı çocuklarımın üzerimizden.
 

‘İNGİLİZCE KONUŞUYORUM AMA BEN TÜRKÜM'


Şu an ABD’de hasta bakıcılığı yapan Michelle Salery, yani Hatice Berberoğlu 3 yaşındayken evlatlık verilmiş. Ailesi çok fakir olduğu için üste görevli ABD’li bir yüzbaşına verildiğini öğrendiğinde gerçek ailesini bulmak istemiş. Genç kadın, “Ailem bana evlatlık olduğumu söylediğinde çok üzgündüm. Her zaman ailemi bulmak istiyordum. Gerçek evimde olmak istiyordum, ailemle bir arada olmak istiyordum. Şu an onları buldum ve onlarla bağlantıda olmak çok güzel. Hepimiz birbirimize benziyor ve aynıyız. İngilizce konuşuyorum ama Türk’üm. Adana veya başka neredeyse diğer 2 erkek kardeşimizi arıyoruz” dedi.


İNCİRLİK'E SATILAN ÇOK ÇOCUK VAR

 
İki genç kızın hikayesinin ardından, bölgedeki vatandaşların İncirlik Üssü’nde görev yapan askerlere para karşılığı çok çocuk sattıkları ortaya çıktı. Bazı vatandaşların anlatımına göre, ABD’li askerlerin bakkaldan alışveriş yapar gibi çocukları para karşılığı ailelerden istediği iddia edildi. Özellikle yoksul ailelerin çocuklarını satın aldıkları belirlenen ABD’li askerlerin, 1980-90’lı yıllarda Türkiye’den çok sayıda Türk çocuğunu ABD’ye götürdüğü ve hatta bazı ailelerin çocuklarıyla hala görüştüğü öne sürüldü.

 
ADANA'DA YAŞAMAK İSTİYORUM 

 
ABD’de masaj terapisti olarak çalışan ve 2 yıl önce Türkiye’den evlatlık verildiğini öğrenen Seçil, “Ailemi bulduktan sonra benim evlatlık verilmeme aracı olan kişinin avukat olduğunu öğrendim. Ailem var, oğlum var. Onlarla birlikte yaşıyorum, her şey çok güzel gidiyor ama bir gün hayatımı Adana’da kurup yaşamayı çok istiyorum” diyor.


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