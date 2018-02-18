Adana'daki 4 yaşındaki küçük kıza tecavüz olayında aileyi çileden çıkaran haber

Düğünde 4 yaşındaki kıza tecavüz olayının görgü tanığı anlattı: Sapığı görünce ben ve yanımdakiler saldırdık. Herkes normal kavga sanıp bizi ayırdı, gerçeği bilseler linç ederlerdi
 

Adana'daki 4 yaşındaki küçük kıza tecavüz olayında aileyi çileden çıkaran haber
Adana Yüreğir Mahallesi’nde 11 Şubat günü sokak düğününde Sedat K. (20) isimli sapığın evde uyumakta olan 4 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz etmesinin yankıları sürerken olayın görgü tanığı Y.Ö. konuştu: “Düğünden bir gün önce küçük kızımız ve ailesi Adana’ya geldi. Bütün gün çocuklarla oynadı. Yorulunca annesinin kucağında uyudu. Biz de rahatça uyusun diye içerde yatağa götürmesini söyledik. Akşam üzeri kuzeni yanımıza geldi. Annenin kulağına bir şey söyledi. Anne bana bakıp kızının ismini çığlık atmaya başlayınca içeriye koştum. Girdiğimde o sapığı gördüm..”


VURMAYA BAŞLADIM
 
“O anda gözlerim karardı. Hemen onu odadan çıkardım. Vurmaya başladım. Bir kaç kişi daha B.’yi yatakta o halde görünce saldırmaya başladı. Dışarıdan gelenler ise olayı normal bir kavga sanıp, sapığı elimizden aldılar. O da o kargaşada kaçtı. Hemen ambulans çağırdık, anne kızıyla birlikte gitti. Sedat K.’nın evine gidip gizlendiğini öğrendik. Millet linç edecekti. Tecavüze uğrayan kızın babası herkesi durdurdu. Kendi elleriyle o sapığı karakola götürdü...” 

AİLEYİ ÇİLEDEN ÇIKARAN HABER
 
Sosyal medyada hastanede yapılan paylaşımların hepsi yalan. Anlatıldığı gibi fiziksel olarak ağır bir durumu yok. Ama psikolojik olarak çok kötü. Şu anda Hatay’a evlerine döndüler. Evin içinde anne ve babasından başka bir ses dahi görse kaçarak odaya saklanıyor. Ama çocuğun öldüğü yönünde yapılan haberler aileyi çileden çıkardı. Kızın öldüğü yönündeki haberleri yüzünden sürekli rahatsız ediliyorlar. Kimseyle konuşacak durumda değiller.
 
TECAVÜZE İDAM KAMPANYASI

 
Son dönemlerde artan çocuğa yönelik cinsel istismar olayları için sosyal medyada ‘Tecavüze idam istiyoruz’ kampanyası başlatıldı. 2 gün içerisinde kampanyaya 435 bin kişi imza verdi. Adana’da 4 yaşındaki çocuğa yapılan cinsel istismar saldırısının ardından sosyal medyada da #ÇocukSusarSenSusma hastagiyle yüzbinlerce paylaşım yapıldı. 
 
TEK KİŞİLİK HÜCREDE
 
Tecavüzcü ise tek kişilik bir hücrede tutuluyor. Hangi ilde biz de bilmiyoruz. Sanığın ailesi de başka bir  ile götürüldü. Sedat K.’nın abisi ailenin yanına gelerek kardeşinin ceza alması için tanıklık yapacağını söyledi. Zaten aile onu sildiklerini ve avukat dahi tutmayacaklarını belirtti.

Vatan


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