Adana'daki 4 yaşındaki küçük kıza tecavüz olayında aileyi çileden çıkaran haber

Büşra Kamış

Adana Yüreğir Mahallesi’nde 11 Şubat günü sokak düğününde Sedat K. (20) isimli sapığın evde uyumakta olan 4 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz etmesinin yankıları sürerken olayın görgü tanığı Y.Ö. konuştu: “Düğünden bir gün önce küçük kızımız ve ailesi Adana’ya geldi. Bütün gün çocuklarla oynadı. Yorulunca annesinin kucağında uyudu. Biz de rahatça uyusun diye içerde yatağa götürmesini söyledik. Akşam üzeri kuzeni yanımıza geldi. Annenin kulağına bir şey söyledi. Anne bana bakıp kızının ismini çığlık atmaya başlayınca içeriye koştum. Girdiğimde o sapığı gördüm..”“O anda gözlerim karardı. Hemen onu odadan çıkardım. Vurmaya başladım. Bir kaç kişi daha B.’yi yatakta o halde görünce saldırmaya başladı. Dışarıdan gelenler ise olayı normal bir kavga sanıp, sapığı elimizden aldılar. O da o kargaşada kaçtı. Hemen ambulans çağırdık, anne kızıyla birlikte gitti. Sedat K.’nın evine gidip gizlendiğini öğrendik. Millet linç edecekti. Tecavüze uğrayan kızın babası herkesi durdurdu. Kendi elleriyle o sapığı karakola götürdü...”Sosyal medyada hastanede yapılan paylaşımların hepsi yalan. Anlatıldığı gibi fiziksel olarak ağır bir durumu yok. Ama psikolojik olarak çok kötü. Şu anda Hatay’a evlerine döndüler. Evin içinde anne ve babasından başka bir ses dahi görse kaçarak odaya saklanıyor. Ama çocuğun öldüğü yönünde yapılan haberler aileyi çileden çıkardı. Kızın öldüğü yönündeki haberleri yüzünden sürekli rahatsız ediliyorlar. Kimseyle konuşacak durumda değiller.Son dönemlerde artan çocuğa yönelik cinsel istismar olayları için sosyal medyada ‘Tecavüze idam istiyoruz’ kampanyası başlatıldı. 2 gün içerisinde kampanyaya 435 bin kişi imza verdi. Adana’da 4 yaşındaki çocuğa yapılan cinsel istismar saldırısının ardından sosyal medyada da #ÇocukSusarSenSusma hastagiyle yüzbinlerce paylaşım yapıldı.Tecavüzcü ise tek kişilik bir hücrede tutuluyor. Hangi ilde biz de bilmiyoruz. Sanığın ailesi de başka bir ile götürüldü. Sedat K.’nın abisi ailenin yanına gelerek kardeşinin ceza alması için tanıklık yapacağını söyledi. Zaten aile onu sildiklerini ve avukat dahi tutmayacaklarını belirtti.