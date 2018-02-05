Adana Demirspor’da Timuçin Beyazıt dönemi sona erdi

Spor Toto 1. Lig
takımlarından Adana Demirspor
’da, Teknik Direktör Timuçin Beyazıt
istifa etti.
Ligde son olarak oynanan Samsunspor
maçında alınan 1-1'lik sonucun ardından taraftarlar tarafından da istifaya çağrılan Timuçin Beyazıt, bugün Aytaç Durak Tesisleri’nde
yönetim kurulu üyeleri ve futbolcularla vedalaşarak tesislerden ayrıldı.
Timuçin Beyazıt, Adana Demirspor’un
başında toplam 9 resmi maçta görev aldı. Beyazıt yönetimindeki Adana ekibi bu maçlarda 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti
Erdinç Şahin