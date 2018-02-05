Adana Demirspor’da Timuçin Beyazıt dönemi sona erdi

Erdinç Şahin

takımlarından’da,istifa etti.Ligde son olarak oynananmaçında alınan 1-1'lik sonucun ardından taraftarlar tarafından da istifaya çağrılanyönetim kurulu üyeleri ve futbolcularla vedalaşarak tesislerden ayrıldı.başında toplam 9 resmi maçta görev aldı. Beyazıt yönetimindeki Adana ekibi bu maçlarda 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti