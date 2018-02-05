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Adana Demirspor’da Timuçin Beyazıt dönemi sona erdi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Teknik Direktör Timuçin Beyazıt istifa etti. Beyazıt, son olarak Samsunspor maçında alınan 1-1’lik sonucun ardından taraftarlar tarafından da istifaya çağrılmıştı.

Adana Demirspor’da Timuçin Beyazıt dönemi sona erdi
Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor’da, Teknik Direktör Timuçin Beyazıt istifa etti.

Ligde son olarak oynanan Samsunspor maçında alınan 1-1'lik sonucun ardından taraftarlar tarafından da istifaya çağrılan Timuçin Beyazıt, bugün Aytaç Durak Tesisleri’nde yönetim kurulu üyeleri ve futbolcularla vedalaşarak tesislerden ayrıldı.

Timuçin Beyazıt, Adana Demirspor’un başında toplam 9 resmi maçta görev aldı. Beyazıt yönetimindeki Adana ekibi bu maçlarda 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti


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