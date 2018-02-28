Adana Demirspor'dan birlik çağrısı

"SAHİP ÇIKMA ZAMANI"

Erdinç Şahin

İstanbulspor'u 2-1 mağlup ederek, üst sıralara tırmanma adına umutlanan mavi lacivertli takımın teknik direktörü Mustafa Uğur, takımın son günlerde sıkıntılı zamanlar yaşadığını belirtti.Ligi üst sıralarda tamamlama adına birlik ve beraberliğe ihtiyaçları olduğunu anlatan Uğur, "Geldiğimizden bu yana 4 kritik maç oynadık. Bu maçlardan ikisini kazandık, diğer ikisini kaybettik. Gaziantepspor maçıyla farklı bir hava oluşmuştu. Ama akıbetinde içerde kaybedilen iki müsabaka sonrası gerginlik yarattı.Daha sonra zorlu bir istanbul maçına çıktık. İyi mücadele ederek kazandık. Arzu ettiğimiz hedefin birkaç puan gerisinde kaldık. Taraftarın bize sevgisi, yönetimin güveni bizde sorumluluk hissi oluşturuyor. Adana Demirspor neden buralara kadar düştü yavaş anlamaya çalışıyorum. Demirspor'da sıkıntı yok dersek yalan olur. Takımda sıkıntılar var. Bunların giderilmesi için şehrin bütünleşmesi lazım. Herkesin birlik, beraberlik içerisinde olması lazım. Yarın çok geç olabilir" dedi.Takımın sahip çıkılmaya ihtiyacı olduğunu söyleyen Uğur, şöyle konuştu: "Adana Demirsporlu olan herkesin, Vali, Belediye Başkanı gerçekten bu takıma sahip çıkma zamanı. Bu takımın buna ihtiyacı var. Oyuncular fedakarlık yaparak birşeyler yapmaya çalışıyor, destek bekliyor. Bu iş sıkıntılı bir iş. Zamanı bugündür, yarın geç olur. Kritik zamanda herkesi sahip çıkmaya bekliyoruz. Eskisi, yenisi yöneticileri, mülki amirleri bu takıma sahip çıksın ki bu takımı düzlüğe çıkaralım. Sonrası için planlanlamanın yapılması gerekir. Bunu da ben yapmak istiyorum. Ama önce bu krizden kurtulmalıyız."