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Adana Demirspor eski M. United'lı Anderson'u transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, eski Manchester Unitedlı Anderson'u transfer etti

30 Temmuz 2018, Pazartesi 14:55 Son Güncelleme: 30 Temmuz 2018, Pazartesi 15:46
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 TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, müthiş bir transfere imza attı. Adana ekibi, eski Manchester Unitedlı Anderson'u transfer etti.

Transfer dönemlerinde üç büyüklerin de gündemine gelen yıldız futbolcu önümüzdeki sezon Adana Demirspor forması giyecek.

Brezilyalı futbolcu Anderson, üç yıllık sözleşmeye imza attı. Adana Demirspor, "Rüya değil, gerçek! Anderson Luís de Abreu Oliveira Adana Demirspor'da" mesajıyla çılgın transferi resmen duyurdu.

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