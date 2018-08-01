Yeni sezon hazırlıklarını Ankara Kızılcahamam’da sürdüren Mavi-Lacivertliler, kamptaki ilk hazırlık maçında; TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tuzlaspor ile karşılaşacak. Kızılcahamam Soğuksu Tesisleri’nde oynanacak mücadele, 26 Temmuz 2018 Perşembe günü saat 17.30’da başlayacak.

Adana Demirspor’un hazırlık programı kapsamında bir sonraki rakibi TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Hacettepe Spor olacak. Kızılcahamam Stadı’nda oynanacak mücadele, 29 Temmuz 2018 Pazar günü saat 18.00’de başlayacak. Adana Demirspor 3'üncü hazırlık karşılaşmasında ise 31 Temmuz Salı günü Soğuksu Tesisleri’nde, 3.lig ekiplerinden Diyarbekirspor ile karşılaşacak.

Adana Demirspor’un 26-31 Temmuz 2018 tarihleri arasındaki maç programının listesi şu şekilde:

26.07.2018 Adana Demirspor – Tuzlaspor 17.30 Soğuksu Tesisleri

29.07.2018 Adana Demirspor – Hacettepe Spor 18.00 Kızılcahamam Stadı

31.07.2018 Adana Demirspor – Diyarbekirspor 18.00 Soğuksu Tesisleri







