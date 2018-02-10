Adana merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu

Adana merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 35 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana merkezli İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Siirt ve Zonguldak'ta FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenledi.
Eş zamanlı 40 adrese yönelik operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen, 6'sı avukat 35 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
AA
Serap Belovacıklı