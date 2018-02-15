Adana merkezli "yasa dışı bahis" operasyonu! 104 gözaltı

Aralarında suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen firari zanlının eşinin de bulunduğu 10 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 104'e yükseldi. Bankalardaki  dondurulan varlıkları 18 milyon lirayı bulan örgütün, para transferini gizlemek  için kurduğu 73 şirketin faaliyet konuları arasında petrol ürünleri, yem ve  toptan et ticareti gibi bir çok alan bulunduğu tespit edildi

Adana merkezli
Adana merkezli 9 ilde 94 kişinin gözaltına alındığı "yasa  dışı bahis" operasyonu kapsamında suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen firari  zanlının eşinin de aralarında yer aldığı 10 kişi daha yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri,  internetten yasa dışı bahis oynatanlara yönelik 2 gün önce başlatılan soruşturma  kapsamında firari zanlıların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.


Ekipler, suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen firari Y.A'nın eşi  S.A'nın da bulunduğu 10 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 104'e  yükseldi.

Daha önce Ankara ve İstanbul'da yakalanan 25 zanlının da soruşturmanın  yürütüldüğü Adana'ya getirildiği öğrenildi.

BANKALARDAKİ 18 MİLYON LİRAYA BLOKE KONULDU

Araştırmalarda örgütün, para transferini gizlemek için kurduğu 73  şirketin faaliyet konuları arasında petrol ürünleri, enerji, kırtasiye, hırdavat,  otomobil yedek parçası, yem ve toptan et ticareti gibi birçok alan bulunduğu  tespit edildi.

Bloke konulan banka hesaplarındaki varlıklarının miktarı 18 milyon  lirayı bulan örgütün, 3 vardiya halinde aylık yaklaşık 4 bin lira maaşla  çalıştırdıkları kişiler aracılığıyla para transferlerini gerçekleştirdiği ileri  sürüldü.

Soruşturmada, para transferinde farklı kişiler adına açılmış bin banka  hesabının kullanıldığı belirlendi.

Ayrıca maaş karşılığında hesap açtıran 2 kişiden birinin hesabına  yatırılan 40 bin lirayı, diğerinin ise 60 bin lirayı örgüt yöneticilerinden  habersiz çektiği öğrenildi.


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