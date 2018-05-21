Adana'da Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, eşi Uğur Seviner'i boğazından bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet istenen Tuğba Seviner, müebbet ve 4,5 yıl hapis cezası istenen arkadaşı Ali Kavran, müştekiler Seher Gülay Hanımoğullarından, Özer Özaltunoğlu ile tarafların avukatları katıldı.

3 KEZ BOŞANMAYA ÇALIŞTILAR

Sanık Seviner, savunmasında, eşinin sürekli alkol aldığını, evle ilgilenmediğini, çok sayıda kuş beslediğini öne sürerek, 3 kez boşanmaya çalıştıklarını ancak bir türlü boşanamadıklarını belirtti.

"AMACIM BU DEĞİLDİ"

Seviner, boşanamadığı için psikolojisinin bozuk olduğunu savunarak, şunları anlattı:

"Arkadaşım Ali’yi aradım bana gelmesini istedim. Ali'yi iş yerine gitmem nedeniyle tanımıştım. Arkadaş olmuştuk. Ali geldikten sonra evin balkonuna dışarıdan büyük bir taş atıldı. Cam çatladı. Dışarıdan küfürlü sözler geliyordu 'seni öldüreceğim aşağıya in' diyordu. Uğur ve arkadaşı Özer gelmişti. Polisi aradım. Ali, 'rezalet çıkmasın' diye konuşmak için aşağıya indi. Ardından ben de indim. Uğur ve Özer, Ali'yi dövüyorlardı. Uğur benim geldiğimi görünce Ali'yi bırakıp bana yöneldi. Bana vurmaya başladı. Korktum, panik olup yukarı çıkarak elimde bir bardak, 2 bıçakla tekrar aşağıya indim. Bardağı fırlatınca elimdeki bıçaklardan biri düştü. Uğur, Ali'nin boğazını sıkmıştı, yumruklamaya devam ediyordu. Ne yapacağımı bilemedim, bıçağı Uğur'un bacağına doğru rastgele salladım. Nasıl oldu bilmiyorum bıçak boğazına değmiş. Uğur apartmanın dışına çıktı orada yere düştü. Polisi ve ambulansı aradım. Niyetim kesinlikle yaralamak ya da öldürmek değildi, korkutmak istemiştim."

Ali Kavran ise Tuğba Seviner ile kahve içip sohbet ederken balkona taş atıldığını söyledi.

Balkondan baktığında Tuğba'nın eşi Uğur'un geldiğini, devamlı küfürler ederek, "İn aşağıya seni öldüreceğim" diyerek bağırdığını öne süren Ali Kavran, şunları söyledi:

"Apartmana rezil olmamak için konuşmak üzere aşağıya indim. Uğur, yanındaki Özer ile bana saldırdı. Uğur'a beni bırakması için yalvarıyordum. Tuğba geldi elindeki bıçakla Uğur'un bacağına vurdu. Bıçaklandıktan sonra yumruk atmayı kesti ama boğazımı sıkmaya devam etti. Kan akınca beni bıraktı. Apartmanın dışına çıktı birkaç adım attıktan sonra düştü. Beni kesinlikle kesici, delici alet kullanmadım." dedi.

ÖLDÜRÜLEN KİŞİNİN ANNESİ: PLANLI

Öldürülen Uğur Seviner'in annesi Seher Gülay Hanımoğullarından sanıklardan şikayetçi oldu. Gelininin oğlunu planlı şekilde öldürdüğünü öne süren Hanımoğullarından, "Tuğba oğlumu öldürteceğini söylemiş. Bunların yaptığı planlı, programlı cinayettir." dedi. Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, eksikliklerin tamamlanması ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

OLAY

Merkez Çukurova İlçesi Huzurevleri Mahallesi'nde 30 Kasım 2017'de Tuğba Seviner, kaldığı eve gelen 6 yıllık eşi Uğur Seviner'i bıçak ve cam parçasıyla öldürmüştü.