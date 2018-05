Adana'da yaşayan Dilek Eryılmaz bundan 26 yıl önce Suna (53) ve Abdullah Eryılmaz’ın (53) çocuğu olarak dünyaya geldi. Çiftin 4 çocuğundan biri olan Dilek Eryılmaz, 5 yaşındayken babası tarafından terk edildi. Baba ondan sonra bir daha çocuklarını hiç görmeye gelmeyip başka bir kadınla evlendi. 5 yaşından sonra Dilekj Eryılmaz’ın hiç görmediği babası 1 yıl önce hayatını kaybetti. Dilek Eryılmaz babasının cenazesine bile gitmedi.

ANNESİYLE AYNI KADERİ PAYLAŞTI

4 yıl önce Dilek Eryılmaz halasının oğlu Mustafa Y. ile evlendi. Çiftin evliliği genç kadının doğum yapıp hastalığı ortaya çıkıncaya kadar iyi gidiyordu. Dilek Eryılmaz hamile kalıp 9 ay önce Taha ismini verdikleri bir erkek bebek dünyaya getirdi. Ancak bu yaşına kadar hastalanmayan genç kadın doğum yatağından bir daha kalkamadı. Bir türlü iyileşemeyen genç kadın, hastaneye en son gittiğinde ölümden döndü. Doktorların yoğun bakıma aldığı genç kadında kalp yetmezliği olduğu, acilen kalp nakli gerektiği, doğuştan bir böbreğinin olmadığı, diğer böbreğinin de yüzde 40 çalıştığı tespit edildi. Genç kadın bu hastalıklarla mücadele ederken kocası 1 ay sonra terk etti. Genç kadın, babasının annesini terk ettiği gibi kocası da bir aylık bebeğini bırakıp kaçtı. Koca bir daha da kendisinden boşanan eşi ve oğlunu hiç sormadı.

9 AYDIR OĞLUNU KUCAĞINA ALAMIYOR

Ölümden dönen ve ilaçlarla ayakta durabilen Dilek Eryılmaz’ın tek kurtuluşunun kalp nakli olduğunu söyleyen doktorlar, ağır hiç bir şey kaldırmaması gerektiğini, çocuğunu bile kucağına almaması gerektiğini söylediği için bebeğini 9 aydır hiç kucağına alamadı. Dilek Eryılmaz, "Doktorlar organ nakli olmam gerektiğini söylüyor ama bizim gücümüz yok hangi hastaneye gitsek ilaç verip yolluyorlar. 5 defa yoğun bakımda kaldım umut yok dediler ağır taşımayacaksan dediler. Çocuğumu kucağıma alamıyorum şimdiye kadar hiç almadım çünkü ağır kaldırmak yasak. Ben doğru düzgün bir annelik yapmadım o duyguyu tatmadım en çok zoruma giden de annelik yapamıyorum" diye gözyaşlarına boğuldu.

Böbreğinin birinin doğuştan olmadığını yeni öğrendiğini anlatan Eryılmaz şöyle devam etti:

"Diğer böbreğim ise yüzde 40 çalışıyormuş doktorlar hep umutsuz konuşuyorlar. Ben çocuğum için iyileşmek istiyorum sadece ona annelik yapmak istiyorum. Hastalığım çıkınca eşim beni bırakıp gitti sonrasında ayrıldık zaten çocuğunu da beni de bıraktı. Maddi durumum da yok ailemin yanına geldim onların da durumu kötü, sağ olsun ağabeyim var 9 aydır benimle ilgileniyor o da zaten işten çıktı. Nakil için başvuru yaptık Ankara’ya gittik onlar da ilaç verip yolladılar. Ben ilacı kullanmadığım zaman yoğun bakıma kaldırılıyordum. 5 defa yoğun bakımda kaldım."

"ÇOCUĞUM DA BENİM GİBİ BABA HASRETİYLE BÜYÜYECEK"

Dilek Eryılmaz, "Doğum yaptım yapalı çocuğumu kucağıma alamadım annelik duygusu nedir hala bilemiyorum. Sağ olsun annem bakıyor o olmasa halimiz perişan. Babam vefat etti zaten hayattayken de bize bakmıyordu o da bizi terk etmişti, ben küçüktüm. Yani baba sevgisi ve duygusunu da tatmadım bilmiyorum. Annem bize hem babalık hem annelik yaptı, eşim de bırakıp gitti 1 çocuğumla anneme sığınmak zorunda kaldım. Çocuğum da benim gibi baba sevgisinden mahrum kaldı yani babasını hiç görmedi zaten doğum yaptım gitti ne arayıp ne de soruyor" diye konuştu.

"DOKTORLAR 'NAKİL OLMAZSAN HER AN KALBİN DURABİLİR' DİYOR"

Doktorların, ’nakil olmazsan her an kalbin durabilir yaşamazsın’ dediğini hatırlatan Dilek Eryılmaz, "Bir bardağı bile alıp başka yere koymayacaksın, riskli diyorlar. Bitkisel hayatta gibi sürekli bu şekilde yatıyorum. Çocuğumla bir yere gidemiyorum, başka annelere baktığım zaman anneler kucağına alıyor altını değiştiriyor ben onu bile yapamıyorum. Organ nakli olursam en çok yapmak istediğim şey çocuğumu kucağıma almak buna çok hasretim, ilk işim onu yapacağım şu an için yapamıyorum yasak" dedi.