Adana'da küçük kızının kapıyı kilitlemesi nedeniyle balkonda mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı
Adana'da küçük kızının kapıyı kilitlemesi nedeniyle balkonda mahsur kalan kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi’ndeki apartmanın 4. katında oturan Zerrin Ç. (35), camla kapatılarak oda olarak kullanılan balkona çıktığı sırada 2 yaşındaki kızı Ekin Ç. kapıyı arkadan kilitledi.
Tüm çabalarına rağmen kızına kilidi açtıramayan kadın, cep telefonuyla aradığı Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, itfaiye merdiveniyle balkona çıkarak kilitli kapıyı açtı. Zerrin Ç. ağlayan kızını teselli etmeye çalıştı.