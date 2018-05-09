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Adanalı dağcılar Düldül'e tırmandı

Adanalı bir grup dağcı ve doğasever Osmaniye Düziçi'nde bulunan Düldül Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirdi

09 Mayıs 2018, Çarşamba 12:07
Adanalı dağcılar Düldül'e tırmandı
Adana Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS) dağcılık ekibi, Amanosların en yüksek zirvesi olarak kabul edilen 2 bin 448 metre yüksekliğindeki Düldül dağının zirvesine çıktı.


5 SAAT SÜRDÜ


Başkonuş Yaylası'ndan başlayan ve 23 sporcunun katıldığı tırmanış 5 saat sürdü. Sporcular zorlu bir tırmanış sonunda ulaştığı zirvede Türk Bayrağı ve flama açtı. Burada bir müddet dinlenen grup üyeleri, zirve defterinin imzalanması ve anı fotoğraflarını çekilmesi sonunda inişe geçti.



Etkinlik lideri Olcay Başel PRODOSS dağcılık kolu olarak her yıl geleneksel hale gelen bu tırmanışı sorunsuz olarak başarıyla tamamladıklarını, gelecek yıl  ise Eğri Düldül Dağı'na tırmanacaklarını belirtti.

Malik GÖDELİNER/ADANA, (DHA)


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