Adanalı esnaf kendi dükkanını kurşunladı

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KAÇAK BÖLÜMLER YIKILDI

Adem Özdoğan

Olay, Adana'nın Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde bulunan Doğal Park içinde bulunan kafetaryada meydana geldi. Çukurova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, park içindeki kafetaryanın bazı bölümlerinin kaçak olduğunu tespit etti.Yıkım işlemi başlatan ekipleri gören işletme sahibi Veysel Bildik, ruhsatsız tabancasını çıkarıp işyerinin camlarına ateş etti. Bunun üzerine, ekipler geri çekilerek polisi aradı. Olay yerine gelen polis, Bildik'i park içinde yakaladı. Polis merkezine götürülen Bildik gözaltına alındı. Zabıta daha sonra tahliye işlemine başladı.Kafeteryanın ise kaçak olan bölümleri yıkıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.