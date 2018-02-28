Adanalı esnaf kendi dükkanını kurşunladı

Adana'da yıkım için gelen belediye ekibini gören kafetarya sahibi Veysel Bildik, iş yerini kurşunladı

28 Şubat 2018, Çarşamba 14:42
Adanalı esnaf kendi dükkanını kurşunladı
Olay, Adana'nın Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde bulunan Doğal Park içinde bulunan kafetaryada meydana geldi. Çukurova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, park içindeki kafetaryanın bazı bölümlerinin kaçak olduğunu tespit etti.


KENDİ DÜKKANINA ATEŞ ETTİ!


Yıkım işlemi başlatan ekipleri gören işletme sahibi Veysel Bildik, ruhsatsız tabancasını çıkarıp işyerinin camlarına ateş etti. Bunun üzerine, ekipler geri çekilerek polisi aradı. Olay yerine gelen polis, Bildik'i park içinde yakaladı. Polis merkezine götürülen Bildik gözaltına alındı. Zabıta daha sonra tahliye işlemine başladı.


KAÇAK BÖLÜMLER YIKILDI


Kafeteryanın ise kaçak olan bölümleri yıkıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)
 


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