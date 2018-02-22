Adanaspor - Adana Demirspor (Maç özeti)



MAÇTAN DAKİKALAR

GOL!

Haber Merkezi

Adana derbisinde gülen taraf Adanaspor oldu. Turuncu beyazlı ekibe 3 puanı getiren golü Ronei attı. Bu sonuçla Adanaspor puanını 33'e çıkarırken Adana Demirspor ise 24 puanda kaldı.4'üncü dakikada Adana Demirspor ceza sahası içinde oluşan karambolde Bahattin'in vurduğu top savunmadan döndü.12'nci dakikada topla ceza sahasına giren Bahattin, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerde kaldı, hakem oyunu devam ettirdi.30'uncu dakikada ceza sahasına topla gelen Atabey'in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.38'inci dakikada ceza sahası içerisinde Bahattin'in aşırtma vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.45+1'inci dakikada ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Bahattin'in vuruşunda top yandan auta çıktı.55'nci dakikada ceza sahasına topla giren Mendy'in kaleye gönderdiği topu kale çizgisi üzerinde Renan, son anda uzaklaştırdı.64'üncü dakikada Bahattin'in ceza sahasına gönderdiği topa ayak uzatan Uche'den önce kaleci yumrukla uzaklaştırdı.68'inci dakikada Aires'in ceza sahası içinden kaleye gönderdiği top savunmadan döndü.75'inci dakikada Koman'ın ceza sahasına gönderdiği topa Bahattin dokunamayınca kaleci kontrol etti. 83'üncü dakikada ceza sahası çizgisi üstünden Mustafa'nın sert vurduğu top az farkla üstten auta çıktı.88'inci dakikada Mendy'in ceza sahasında yükselttiği topa kafayla vuran Yiğit'in vuruşunda top kalecide kaldı.89'uncu dakikada topla ceza sahasına giren, kalecinin altından topu ağlara gönderdi: 0-1.DHA