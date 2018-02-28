Adapazarı'nda balerin çıplak

Adapazarı’nda bir süredir kapalı olan lunaparkta balerin adlı oyuncağın üzerindeki kıyafetin yakası açıldı. Balerinin çıplak memelerini görenler önce şaşırdı, sonra selfie çekti.

Adapazarı'nda balerin çıplak
Adapazarı Çark Mesire Alanı’ndaki, bir süredir kapalı olan lunaparkta balerinin üzerindeki kıyafetin açılmasıyla göğüs bölümü ortaya çıktı. Parka gelenler ve parkın içindeki yolu kullananlar balerinin yeni halini görünce şaşkınlık yaşadı.


SELFIE ÇEKTİLER


Bazı kişiler ise cep telefonları ile balerini fotoğrafladı. Lunaparkta görevli olmaması nedeniyle kıyafeti kapatan da olmadı.



Balerinin göğüslerinin birebir yapılmış olmasını şaşırtıcı olduğunu belirten bir genç, "Mağazalarda kullanılan cansız mankenlerde göğüsler görsel olarak yer alıyor. Bu lunapark oyuncağında da aynı şekilde olabilirdi. Ancak birebir bu şekilde olması çok tuhaf geldi bize." dedi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Adana'da 2 kişi çocuğun çığlıkları sayesinde yakalandı

Adana'da 2 kişi çocuğun çığlıkları sayesinde yakalandı
Belediye işçisi görev yeri değiştirilince çatıya çıktı

Belediye işçisi görev yeri değiştirilince çatıya çıktı
Cezaevi firarileri uyuyunca yakalandı

Cezaevi firarileri uyuyunca yakalandı
Öğretmene 'tehdit ve hakaret' iddiasıyla gözaltı

Öğretmene 'tehdit ve hakaret' iddiasıyla gözaltı
Ağrı’da Tugay Komutanlığı'nda korkutan yangın

Ağrı’da Tugay Komutanlığı'nda korkutan yangın
Gülay Mübarek'i taciz eden şahıs gözaltına alındı

Gülay Mübarek'i taciz eden şahıs gözaltına alındı
Çalıntı resmi araçla gezmeye giden 3 kişi yakalandı

Çalıntı resmi araçla gezmeye giden 3 kişi yakalandı
Cinsel istismardan aranan 72 yaşındaki adam tutuklandı

Cinsel istismardan aranan 72 yaşındaki adam tutuklandı
Çalınan 41 koyun bulunarak, sahibine teslim edildi

Çalınan 41 koyun bulunarak, sahibine teslim edildi
Bayrampaşa'da spor salonuna haciz geldi, üyeler ortada kaldı

Bayrampaşa'da spor salonuna haciz geldi, üyeler ortada kaldı
Belediyenin resmi aracını çalıp gezmeye çıktılar!

Belediyenin resmi aracını çalıp gezmeye çıktılar!