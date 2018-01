Adapazarı’nda kanlı kavga

Serap Belovacıklı

Olay, saat 12.45 sıralarında, Adapazarı Kavaklar Caddesi’nde meydana geldi. Mustafa Ok ile aralarında husumet olan A.C., caddede karşılaşınca tartışmaya başladı. A.C. üzerindeki tabancayı çıkararak 6 el ateş etti. Kurşunlardan ikisinin bacağına isabet etmesi sonucu yaralanan Mustafa Ok, yere yığıldı. Silah seslerini duyup olay yerine koşan sivil polisler, kaçan saldırganı kıskıvrak yakaladı. Mustafa Ok olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.Saldırganın yakalanma anı ise kameralara yansıdı. Polis, A.C.’yi yere yatırıp kelepçelerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.