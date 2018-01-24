Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Adas Juskevicius, Galatasaray Odeabank’ta

Galatasaray Odeabank, Litvanyalı guard Adas Juskevicius ile 1,5 yıllık opsiyonlu sözleşme imzaladı

Adas Juskevicius, Galatasaray Odeabank’ta
Başantrenör Oktay Mahmuti’nin takımın başına geçmesinin ardından değişme giden Galatasaray Odeabank, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, bu kapsamda Litvanyalı guard Adas Juskevicius’u kadrosuna kattı.


1.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI


Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Juskevicius’u ile 1,5 yıllık opsiyonlu sözleşme imzaladığı belirtildi.
27 yaşındaki basketbolcu, basketbol altyapısını Zalgiris Kaunas’ta aldı. Litvanyalı basketbolcu, Zalgiris Kaunas’ın dışında Aisciai Kaunas, BC Prienai, Eisbren Bremerhaven, Lietuvos Rytas, Basket Zaragoza ve Lietkabelis ekiplerinde forma giydi.



SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Galatasaray, Abdurrahim Albayrak ve Burak Elmas'ı KAP'a bildirdi!

Galatasaray, Abdurrahim Albayrak ve Burak Elmas'ı KAP'a bildirdi!
Messi'den Arda'ya veda mesajı

Messi'den Arda'ya veda mesajı
Tolgay Arslan'ın sözleşmesi uzatıldı

Tolgay Arslan'ın sözleşmesi uzatıldı
Robinho, ilk antrenmanına çıktı

Robinho, ilk antrenmanına çıktı
Bursaspor Futbol Şube Sorumlusu Hasan Parlakay: Sow fedakarlık yaptı

Bursaspor Futbol Şube Sorumlusu Hasan Parlakay: Sow fedakarlık yaptı
Galatasaray'da #YellowFriday çılgınlığı!

Galatasaray'da #YellowFriday çılgınlığı!
Boluspor yeni takım otobüsünü törenle aldı

Boluspor yeni takım otobüsünü törenle aldı
Galatasaray yönetim kurulu üyelerini KAP'a bildirdi

Galatasaray yönetim kurulu üyelerini KAP'a bildirdi
Galatasaray'da devir teslim töreni gerçekleşti

Galatasaray'da devir teslim töreni gerçekleşti
Fenerbahçe Nico Gaitan'ın peşinde

Fenerbahçe Nico Gaitan'ın peşinde
Süper Lig'de 20, 21 ve 22. hafta maçlarının programı açıklandı

Süper Lig'de 20, 21 ve 22. hafta maçlarının programı açıklandı