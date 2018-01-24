Adas Juskevicius, Galatasaray Odeabank’ta



1.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Haber Merkezi

Başantrenör Oktay Mahmuti’nin takımın başına geçmesinin ardından değişme giden Galatasaray Odeabank, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, bu kapsamda Litvanyalı guard Adas Juskevicius’u kadrosuna kattı.Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Juskevicius’u ile 1,5 yıllık opsiyonlu sözleşme imzaladığı belirtildi.27 yaşındaki basketbolcu, basketbol altyapısını Zalgiris Kaunas’ta aldı. Litvanyalı basketbolcu, Zalgiris Kaunas’ın dışında Aisciai Kaunas, BC Prienai, Eisbren Bremerhaven, Lietuvos Rytas, Basket Zaragoza ve Lietkabelis ekiplerinde forma giydi.