Adaylar YKS tercihlerinde nelere dikkat etmeli?

Yeni sistemin ilk tercihlerini yapacak adaylardaki kaygıların önüne geçmek ve daha bilinçli bir tercih dönemi geçirmelerini sağlamak için önerilerde bulunan Bahçeşehir Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölüm Başkanı Ayhan İlik, "Ne istediğinizden emin olun, uzman görüşü alın ve başarı sıranıza göre tercih yapın" dedi.

Adayların ilk olarak ne yapmak istediği ile ilgili kendilerine sorular sormaları gerektiğini ifade eden İlik, "Daha sonra ise tercih listesine yazacakları üniversite ve bölümler hakkında bilgi sahibi olunmalı. Çünkü seçilecek üniversitenin imkanlarını bilmek gelecekte adaya değer katması açısından önemli. Eğer bu tarihe kadar bir araştırma yapılamadıysa hemen üniversite ziyaretlerine başlanmalı. Ayrıca üniversitelerin web sayfalarını incelemeli, YÖK Atlas, sosyal medyada konunun uzmanlarını medya ve TV programları takip edilmeli. Tercih yapılmak istenen üniversitenin akademik kadrosu araştırılmalı. İlgili üniversite ve bölümlerde eğitime devam eden öğrencilerle iletişime geçilerek bilgi alınmalı. Fiziksel, sosyal, ulaşım imkanları değerlendirilmeli. Bursluluk, barınma gibi imkanlar araştırılmalı. Öğrenci başına yapılan yatırım hakkında bilgi sahibi olunmalı. Üniversite ve bölümün yurtdışı bağlantı (Erasmus & Echange vb.) olanakları sorgulanmalı. Mezunlarının işe yerleşme oranları ilişkin bilgi edinilmeli. Kulüp çeşitliliği ve aktiviteleri incelenmeli. Eğer varsa bölüme özel koşullar mutlaka 2018 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan dikkatle okunmalı" diye konuştu.

“PUANLAR DEĞİL BAŞARI SIRALAMALARI DİKKATE ALINMALI “

Tercih yapacak adayların, araştırma sonuçları, başarı sıralaması ve belirlenen kriterlere göre kişisel bir taslak halinde tercih listesi oluşturabileceğini dile getiren İlik, "Tercihler yapılırken bölümlerin sıralama konusunda belirsizlikleri maalesef bu yıl da devam edecek. Bu nedenle adaylar tercihlerini yaparken özenli davranmalı. Aday öğrencilerin kendisini uzun zamandır tanıyan, bilen rehber öğretmenlerden veya alanında uzman kariyer ve tercih danışmanı yardım alması büyük önem taşıyor. Tercih listeleri oluşturulurken adaylar puanlarını değil başarı sıralamalarını dikkate almalı. Tercih lisesinde sıralama önemlidir. Adaylar en çok istenilen üniversite veya bölümden en az istenilene göre sıralama yapmalıdır. Puan ziyan olmasın diye yapılan tercihler sizin mizaç, kimlik, ilgi, yetenek ve değerlerinize uygun olmayabilir" ifadelerinde bulundu.

“ÜNİVERSİTELERİN GEÇEN SENEKİ BAŞARI SIRASINA DİKKAT EDİLMELİ”

"Adaylar tercihlerini yaparken, kendi başarı sıralamalarının yanında istedikleri bölümün 2017’deki başarı sırasını da dikkate almalı" diyen İlik, geniş aralıkta tercihlerin oluşturulması gerektiğini belirtti ve şöyle devam etti:

"Örneğin sayısal sıralaması 100 bin olan bir aday tercih aralığını 70 bin’den başlayarak 130 bine kadar yapabilir. Ancak başarı sıralaması 400 bin ve sonrası için söz konusu aralık çok daha geniş tutulmalıdır. Tercih yaparken bölümlerin kontenjan artışı veya azalışına dikkat edilmeli. Bu artış veya azalış yerleştirme sonuçlarınızı etkileyebilir."