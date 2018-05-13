Adem Kılıççı birleşme partisine damga vurdu
Survivor 2018'in heyecanla beklenen birleşme partisi 13 Mayıs Pazar günü gerçekleştirildi. Her sezon olduğu gibi 'All Star' sezonunun birleşme partisinde de gelenek değişmedi ve yarışmacılar sahneye çıkıp şarkı söyledi. Yarışmada Adem Kılıççı performansı hafızalara kazındı. Başarılı yarışmacı 'Fırat Türküsü'nü seslendirdi
Survivor'da birleşme partisi ekranlara geldi. Birleşme partisindeki şarkı yarışmasının jüriliğini Aleyna Tilki ve İbrahim Büyükak yaptı. Survivor All Star takımında yer alan Adem Kılıççı yarışmada 'Fırat Türküsü'nü söyledi.
'YENGEÇ KENDİNİ KESTİ'
Adem Kılıççı'nın performansı hem jüri üyelerini hem de ekran karşısındakileri şaşırttı. Adem'in performansından sonra Ümit Karan'ın 'Yengeç kendini kesti' demesi herkesi güldürdü.
İşte Adem Kılıççı'nın o performansı: