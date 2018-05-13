Adem Kılıççı birleşme partisine damga vurdu Survivor 2018'in heyecanla beklenen birleşme partisi 13 Mayıs Pazar günü gerçekleştirildi. Her sezon olduğu gibi 'All Star' sezonunun birleşme partisinde de gelenek değişmedi ve yarışmacılar sahneye çıkıp şarkı söyledi. Yarışmada Adem Kılıççı performansı hafızalara kazındı. Başarılı yarışmacı 'Fırat Türküsü'nü seslendirdi