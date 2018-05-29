Adem Kılıççı ile kavga eden Turabi Çamkıran kimdir?

Survivor'da son iki bölümdür büyük gerilim kopuyor. Olayın başkahramanları ise Adem Kılıççı ile Turabi Çamkıran... Her iki dövüşçü, dün yine neredeyse boğaz boğaza geldi. Olayı teknik ekip ve yarışmacılar zar zor ayırdı. Bu gerilim dolu dakikalar sonrası Adem Kılıççı ve Turabi Çamkıran hakkındaki bilgiler merak edildi.

TURABİ ÇAMKIRAN KİMDİR?

Turabi Çamkıran, Mersin’de amatör şekilde tekvando, box ve muay thai ile uğraştı. Daha sonra profesyonel olarak “Muay Thai”yi yerinde öğrenme isteği ile Tayland’a gitti. Burada yerinde eğitim ile teknik ve fiziğini geliştirerek dövüşçüye dönüştü. Aynı zaman da MMA (kafes dövüşü) maçlarında da birçok ülkede müsabakalara katıldı.

Turabi Çamkıran, 2008 yılında 4.sezon “Benimle Dans Eder misin ?” dans yarışmasına katıldı. 2013 yılında Acun Ilıcalı’nın hazırladığı ve jüri üyeliğinde Acun Ilıcalı, Hülya Avşar ve Eser Yenenler’in olduğu “Yetenek Sizsiniz Türkiye” adlı yarışmaya katıldı. 2014 Survivor yarışmasının birincisi oldu. Ardında Survivor All Star’a katılan Çamkıran, yine birincilik koltuğunda yer aldı.

ADEM KILIÇÇI KİMDİR?

Survivor All Star takımının dikkat çeken isimlerinden olan Adem Kılıççı, 1986 Ağrı doğumlu. Adem Kılıççı boksör ve İstanbul’daki Fenerbahçe Boks Şubesi’nin üyesi. Antalya’da düzenlenen 2004 Dünya Boks Şampiyonası’nda gümüş madalya almıştı. Şikago’nun ev sahipliğini yaptığı 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası’nda bronz madalya elde etti. 2013 Akdeniz Oyunlarında Altın madalya kazandı. Kendisi hakkında Ağrı’nın gururu yakıştırılması yapılmaktadır.

SURVİVOR 2017’Yİ FİNALDE KAYBETTİ

Survivor 2017'ye ünlüler takımından katılan Adem Kılıççı, Ogeday ile birlikte canlı SMS oylamasına çıkmış halk oylaması sonucunda Survivor 2017 ikincisi olmuştu. Geçtiğimiz günlerde Survivor All Star 2018'de mücadele edeceğini açıklan Adem Kılıççı, “Yarım kalan bir hikayemiz var” sözleriyle bu sene de iddialı olduğunu belirtmişti.

Survivor 2018 All Star'da yer alacak Adem Kılıççı, İtalya’nın Pascara kentinde düzenlenmiş olan Akdeniz Oyunları’na da katılan Adem Kılıççı, gösterdiği performans sayesinde 2009 yılında yarışmalardan gümüş madalya ile ayrıldı. 2011 yılında Ankara’da düzenlenmiş olan Büyükler Avrupa Şampiyonası’nda da katıldığı müsabakalar sonrasında gümüş madalya alan Türk boksör Adem Kılıççı, başarılarını 2012 yılında da sürdürdü. 2012 yılında gerçekleştirilen Londra Olimpiyatları’nda yapılan testler sonucunda kanında yasaklı maddeye rastlanan Adem Kılıççı, bundan dolayı Londra Olimpiyatları’ndan diskalifiye edildi. Olimpiyat müsabakaları sonucunda almış olduğu dereceler de iptal edildi. 2012 yılının ardından da 2013 yılında Akdeniz Oyunları’nda altın madalya almaya hak kazandı.

KANINDA YASAKLI MADDE BULUNDU

Türk boksör, 2014-2015 Dünya Boks Federasyonu tarafından gerçekleştirilen APB Profesyonel Boks Liginde dünya şampiyonu olmuş ve Rio’da düzenlenecek Olimpiyatlar için katılım hakkı kazanmıştır. Fakat kanının içinde yasaklı madde tespit edilmesi nedeniyle Türk boksör Adem Kılıççı Rio’ya gidemedi.