Adeta yeniden doğdu: Eğrilik düzeltildi, 15 santim uzadı (Skolyoz nedir?)

AMELİYAT 16 SAAT SÜRDÜ

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Meğer yanlış biliyormuşuz! Yüzmek skolyozu düzeltir mi?

SKOLYOZ (OMURGA EĞRİLİĞİ) NEDİR?

Senim Tanay

Ramazan, Avcılar'daki Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde üçüncü sınıf öğrencisi. 2 yıl önce omurga eğriliği yani skolyoz hastalığına yakalandı. Onun hastalığı hızlı ilerleyen bir tür olan kifoskolyozdu. Ramazan'ın babası da aynı hastalığa yakalanmış ve ileriki dönemde akciğerindeki baskı nedeniyle 5 yıl önce yaşamını yitirmişti. Anne Menekşe Öztürk, Ramazan da eşi gibi aynı hastalığa yakalanınca hastane hastaneye dolaşıp oğlunun derdine çare aradı. Hastalık hızla ilerliyor, Ramazan'ın omurgasındaki eğrilik gün geçtikçe artıyordu. Eğrilik sol akciğerine baskı yapıyor, nefes almakta zorluk geçiyordu. Sağ kaburgasının en sivri yeri ise karnını delmek üzereydi. Ancak oturarak uyuyabiliyordu.Aile en son Medipol Mega Üniversite Hastanesi Ortapedi ve Travmatoloji Bölümü doktorlarından Doç. Dr. Bekir Yavuz Uçar'ın kapısını çaldı.Sabah'tan Gül Kireklo'nun haberine göre Doç. Dr. Bekir Yavuz Uçar, Ramazan'ı ameliyat edebileceğini söyledi. Akciğerlerindeki baskı nedeniyle solunumu düzensiz olan Ramazan tam 2.5 ay hastanede ameliyat için hazırlandı. 16 saat süren ameliyatta kaburgaları çıkarılan Ramazan'ın 148 derecelik eğriliği düzeltildi. Eğrilik nedeniyle sıkışan akciğerleri ve kalbi de ameliyat sonrası rahatladı.Ameliyat sonrası yeni yaşamına başlayan Ramazan, "Boyum tam 15 santimetre uzadı. Artık okuluma, arkadaşlarıma kavuşabilirim. Hepsinden önemlisi rahatça nefes alabiliyorum. Oh be dünya varmış. Dimdik ayaktayım" dedi.Doç.Dr. Bekir Yavuz Uçar, "Ameliyatta kaburga ile omurga arasındaki bileşiği kesipomurgayı düzelttik. Bu ameliyatlarda omurga düzeldikten sonra kaburga yeniden omurgaya kaynamaya başlıyor" dedi.İnsan omurgasına yandan bakıldığında tam düz değildir. Boyun ve bel bölgesinde hafif çukurluk (lordoz) ve sırt bölgesinde hafif kamburluk (kifoz) vardır. Arkadan bakıldığında ise tam düz olmalıdır.omurganın sağ ya da sol yana doğru eğrilmesi anlamına geliyor.Skolyoz aslında bir hastalık değil, bir bulgu. Nasıl ki farklı hastalıklara bağlı olarak ateş ya da ağrı gibi bulgular ortaya çıkabiliyorsa çeşitli hastalıklar da skolyoza neden olabilir. Bu nedenle skolyoz, sağlıklı bir omurga yapısında oluşan biçimsel bir deformite olarak tanımlanabilir.Skolyoz, birçok hastalığa bağlı olarak ortaya çıkabileceği gibi farklı yaşlarda ve omurga yapısının çeşitli bölgelerinde görülebilir. İki farklı kişide aynı sebeple ortaya çıkan skolyoz, aynı şekilde seyir göstermez. Skolyozun kişilere göre değişen kendine özgü tedavi yöntemi yöntemleri vardır.