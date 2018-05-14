Adı Murat Karabova ile anılan Deniz Seki, Tayfun Topal ile görüntülendi!

Uzun süredir beraber olduğu Faruk Salman’dan sürpriz bir şekilde ayrılan Deniz Seki, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Geçen haftaa Seda Sayan'ın eski sevgilisi Murat Karabova ile anılan ancak iddiaları reddeden Deniz Seki, Alaçatı tatilinde işletmeci Tayfun Topal ile el ele yakalandı. Çift, fotoğraflarının çekildiğini görünce panik olup ellerini ayırdı. İkilinin, mekanda eğlenirken gece boyunca birbirlerine sarıldıkları iddia edildi.

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TAYFUN TOPAL KİMDİR?

Tayfun Topal eski bir magazin gazetecisidir. Aynı zamanda yazarlık yapmıştır. Ayrıca Tayfun Topal, 2011 yılında Süper Star Life magazin programının yapımcılığını üstlenmişti. Tayfun Topal Habertürk gazetesinde mekan ve magazin üzerine yazılar yazmaktadır. İstanbul'daki People adlı mekanı işletmektedir.

DENİZ SEKİ YERE KAPAKLANDI

Deniz Seki sandalye üzerinde şarkı söylerken deniz dengesini kaybedip yere kapaklandığı anların görüntüsünü de Instagram hesabından paylaşmıştı.







