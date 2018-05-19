  • Haberler
  • Gündem
  • Adilcevaz’da kaçak avlanılan 7 kınalı keklik ele geçirildi

Adilcevaz’da kaçak avlanılan 7 kınalı keklik ele geçirildi

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında 7 kınalı keklik ile birlikte tuzaklama malzemesi ele geçirildi

19 Mayıs 2018, Cumartesi 18:28 Son Güncelleme: 19 Mayıs 2018, Cumartesi 18:28
A A

İlçede yol uygulaması yapan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adilcevaz-Ahlat karayolu üzerinde bulunan Çimenli Mevkiinde yapılan yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada araç içerisindeki kafes ve kutularda 7 adet kınalı keklik ve tuzaklama malzemesi ele geçirildi.

PARA CEZASI VERİLDİ

El konulan kınalı keklikler, Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, kaçak keklik avcılığı yapan M.L.A. ve V.I. isimli şahıslara Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından 6 bin 500 TL para cezası verildi. 

BİTLİS (İHA)

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER