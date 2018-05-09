Adile Teyze Kuzucuklarını Madame Tussauds İstanbul’a Bekliyor



Dünyanın en ünlü anneleri Madame Tussauds’da

Elif Bayram

250 yıllık büyüleyici bir tarihe sahip balmumu heykel müzesi Madame Tussauds, Anneler Günü’nde İstanbul’daki merkezine, Türk sinemasına damga vuran gönüllerin annesi Adile Naşit’in figürünü görmeye davet ediyor. 11 Aralık 1987’de henüz 57 yaşındayken kaybettiğimiz usta sanatçı ardında sayısız film ve kuzucuklarını bıraktı.Ünlü kahkahası, güldürürken ağlatması, koşar gibi hızlı adımlarla yürüyüşü ile akıllarda yer eden Adile Naşit, oynadığı pek çok filmdeki sevecen anne rolüyle ismini hafızalara ve kalplere kazıdı. Hababam Sınıfı’nda elinde okul ziliyle koridorlarda koşturan tüm okulun annesi Hafize Ana, Gülen Gözler’de dört kız evladın ton ton annesi Nezaket Hanım, Neşeli Günler’de yapımı konusunda sürekli eşiyle tartışan turşucu anne Saadet Hanım ile milyonların gönlünü fethetmeyi başardı.Tek çocuğu Ahmet'i 15 yaşındayken kaybettikten sonra çocuklara olan ilgisi kat be kat artan Adile Naşit, 1980 yılında TRT'de sunuculuğuna başladığı Uykudan Önce isimli çocuk programıyla birlikte "Masalcı Teyze" olarak anılmaya başlandı. Masallar ve öyküler anlattığı bu program, çocuklar tarafından büyük ilgi gördü.Adile Naşit, canlandırdığı anne karakterleriyle yakaladığı başarı ve kazandığı sevgi sayesinde 1985'te "Yılın Annesi" seçilmişti.Madame Tussauds İstanbul’da yer alan tarih, kültür sanat, spor ve eğlence dünyasından 60’a yakın figür arasında Madonna, Beyonce, Angelina Jolie ve Julia Roberts gibi dünyanın en ünlü annelerinin figürleri de yer alıyor. Ziyaretçiler bu ünlü isimlerin figürlerini yakından incelerken, ünlülerle fotoğraf ve videolar çekecekleri bir eğlence fırsatı yakalıyor. Madame Tussauds İstanbul’da ziyaretçiler yıldızlara dokunmanın heyecanını yaşıyor, farklı zamanlarda farklı coğrafyalarda yaşamış olan diğer ünlüleri de bir arada görme fırsatına sahip oluyorlar.Anneler Gününe Özel İndirim Madame Tussauds İstanbul, Anneler Günü’ne özel olarak düzenlediği kampanya ile 12-13 Mayıs tarihlerinde gişeden ve internet sitesinden alınan tüm yetişkin biletlerinde yüzde 50 indirim fırsatı da sunuyor.