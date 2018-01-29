Adis Jahovic Alanyaspor'a doğru!

JAHOVIC DE İSTİYOR

Erdinç Şahin

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olanforvetle iki kez görüşen İzmir ekibi 650 bin Euro’nun üstüne çıkmadığı 30 yaşındaki forvetikaptırıyor.yerine vakit kaybetmeden birini almak isteyen Akdeniz temsilcisimenajeri aracılığıyla 3 yıllık sözleşme önerdi.Yıllık da 1 milyon Euro ödemeyi kabul etti. Jahovic de bu şartları onaylayıp transferi gerçekleştirmeyi düşünüyor. Transfer iki kulüp arasındaki görüşmelere kaldı.Öte yandansakatlanmasıyla şok yaşayandaiçin devrede olduğu gelen haberler arasında.