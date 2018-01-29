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Adis Jahovic Alanyaspor'a doğru!

Süper Lig’de bir bomba daha patlamak üzere. Demba Ba’yla her konuda anlaşan Göztepe’nin 14 gollü yıldızı Adis Jahovic elden kaçıyor.

Adis Jahovic Alanyaspor'a doğru!
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Makedon forvetle iki kez görüşen İzmir ekibi 650 bin Euro’nun üstüne çıkmadığı 30 yaşındaki forveti Alanyaspor’a kaptırıyor.

Vagner Love’ın yerine vakit kaybetmeden birini almak isteyen Akdeniz temsilcisi Jahovic’e menajeri aracılığıyla 3 yıllık sözleşme önerdi.
 

JAHOVIC DE İSTİYOR


Yıllık da 1 milyon Euro ödemeyi kabul etti. Jahovic de bu şartları onaylayıp transferi gerçekleştirmeyi düşünüyor. Transfer iki kulüp arasındaki görüşmelere kaldı.

Öte yandan Yatabare’nin sakatlanmasıyla şok yaşayan Konyaspor’un da Jahovic için devrede olduğu gelen haberler arasında. 

Fanatik


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