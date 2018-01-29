Adis Jahovic Alanyaspor'a doğru!

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Makedon
forvetle iki kez görüşen İzmir ekibi 650 bin Euro’nun üstüne çıkmadığı 30 yaşındaki forveti Alanyaspor’a
kaptırıyor.
Vagner Love’ın
yerine vakit kaybetmeden birini almak isteyen Akdeniz temsilcisi Jahovic’e
menajeri aracılığıyla 3 yıllık sözleşme önerdi.
JAHOVIC DE İSTİYOR
Yıllık da 1 milyon Euro ödemeyi kabul etti. Jahovic de bu şartları onaylayıp transferi gerçekleştirmeyi düşünüyor. Transfer iki kulüp arasındaki görüşmelere kaldı.
Öte yandan Yatabare’nin
sakatlanmasıyla şok yaşayan Konyaspor’un
da Jahovic
için devrede olduğu gelen haberler arasında.
Fanatik
Erdinç Şahin