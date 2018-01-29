Adis Jahovic Atiker Konyaspor'da!



2.5 YILLIK ANLAŞMA

KONYASPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA

Haber Merkezi

Atiker Konyaspor, Göztepe'de forma giyen Makedon forvet Adis Jahovic ile 2.5 yıllığına anlaştı. Atiker Konyaspor, ara transfer döneminin son günlerindeveile anlaşmazlık yaşayınca, transfer listesindeki bir diğer isim olan'e odaklandı.Adis Jahovic'i renklerine bağladıklarını belirten kulüp başkan yardımcısı ve basın sözcüsü Ahmet Baydar, ''Yoğun olarak sürdürdüğümüz transfer çalışmalarının sonunda Jahovic ile 2.5 yıllığına anlaştık" dedi., Jahovic ile kesin olarak anlaştıklarını söyledi. Baydar, "Adis Jahovic Atiker Konyaspor'umuzda...!Yoğun olarak sürdürdüğümüz transfer çalışmalarında Jahovic ile anlaşmış bulunmaktayız. Camiamıza hayırlı olsun..." mesajını gönderdi.