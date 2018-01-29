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Adis Jahovic Atiker Konyaspor'da!

Bir dönem Beşiktaş'ın yakından ilgilendiği Göztepe'nin golcüsü Jahovic, Konyaspor'la anlaştı 

29 Ocak 2018, Pazartesi 18:34
Adis Jahovic Atiker Konyaspor'da!
Atiker Konyaspor, Göztepe'de forma giyen Makedon forvet Adis Jahovic ile 2.5 yıllığına anlaştı.  Atiker Konyaspor, ara transfer döneminin son günlerinde Demba Ba ve Eto'o ile anlaşmazlık yaşayınca, transfer listesindeki bir diğer isim olan Adis Jahovic'e odaklandı.


2.5 YILLIK ANLAŞMA


Adis Jahovic'i renklerine bağladıklarını belirten kulüp başkan yardımcısı ve basın sözcüsü Ahmet Baydar, ''Yoğun olarak sürdürdüğümüz transfer çalışmalarının sonunda Jahovic ile 2.5 yıllığına anlaştık" dedi. 

KONYASPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA

Atiker Konyaspor Başkan yardımcısı Ahmet Baydar, Jahovic ile kesin olarak anlaştıklarını söyledi. Baydar, "Adis Jahovic Atiker Konyaspor'umuzda...!

Yoğun olarak sürdürdüğümüz transfer çalışmalarında Jahovic ile anlaşmış bulunmaktayız. Camiamıza hayırlı olsun..." mesajını gönderdi.



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