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Adis Jahovic: Eto’o ile daha çok atarız

Konyaspor’daki ilk maçında Galatasaray ağlarını sarsan Adis Jahovic FANATİK’e konuştu: “Yeni kariyerime çok güzel başladım. Eto’o ile beraber daha fazla gol atacağıma inanıyorum. Ligde de takımı sıkıntılı durumdan çıkartacağız”

Adis Jahovic: Eto’o ile daha çok atarız
Anadolu’da herkes önemli transferler yaptı ancak hiç şüphesiz ki en büyük sükseyi Konyaspor yaptı. Eto’o, Jahovic, Yatabare, Orkan Çınar ve Volkan Şen... Nokta atışı 5 transfer gerçekleştiren Yeşil- Beyazlılar, Türkiye Kupası’ndaki Galatasaray maçında yenilerden hemen verim almaya da başladı. Sonradan oyuna giren Jahovic uzatmalarda çok şık bir kafa golü atarken, 2-2’lik beraberliği getirdi, rövanş öncesi Anadolu Kartal’ını umutlandırdı. Konyaspor’da artık tüm gözler ligdeki Başakşehir maçına çevrilirken, Jahovic de Fanatik’e açıklamalar yaptı.
 

ŞİMDİ GÖZLER BAŞAKŞEHİR'DE


Yıldız forvet, “Yeni kariyerim çok güzel başladım. İlk maçta gol attığım için inanılmaz mutluyum. Eto’o ile beraber daha fazlasını atacağıma da inanıyorum. En önemlisi ise Konyaspor’u düşme potasından kurtarmak. Kimin gol attığının pek önemi yok. Ligde bir an önce sıkıntılı durumdan çıkacağız” dedi. Jahovic, yarınki Başakşehir maçında da taraftarlardan büyük destek beklediklerini sözlerine ekledi.


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