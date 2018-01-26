Adis Jahovic Göztepe ile 3. kez masada!

OCAK AYINDAN SONRA SERBEST

Erdinç Şahin

’de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olankonusunda gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 14 gol atan yıldız oyuncuyla yapılan ilk görüşmede 500 bin Euro olan ücretine yüzde 10 zam önerilmişti.yıldız ise 1 milyon Euro talep etmişti.İkinci görüşmede tarafların anlaşması beklenirken650 bin Euro önerdiği başarılı oyuncuyu bir kez daha tatmin edemedi. Adisönümüzdeki günlerde İzmir’e gelip yönetimle 3. defa masaya oturacağı öğrenildi.Son görüşmede de eğer’in istediği rakam verilmezse 30 yaşındaki futbolcu aldığı teklifleri değerlendirmek adınayönetiminden izin isteyecek.sözleşmesinin sezon sonunda biteceği içinayı itibarıyla farklı takımlarla görüşme hakkına sahip.