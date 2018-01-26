Adis Jahovic Göztepe ile 3. kez masada!

Göztepe
’de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Adis Jahovic
konusunda gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 14 gol atan yıldız oyuncuyla yapılan ilk görüşmede 500 bin Euro olan ücretine yüzde 10 zam önerilmişti. Makedon
yıldız ise 1 milyon Euro talep etmişti.
İkinci görüşmede tarafların anlaşması beklenirken Göztepe
650 bin Euro önerdiği başarılı oyuncuyu bir kez daha tatmin edemedi. Adis Jahovic’in menajeri Srdjan Jeremic’in
önümüzdeki günlerde İzmir’e gelip yönetimle 3. defa masaya oturacağı öğrenildi.
OCAK AYINDAN SONRA SERBEST
Son görüşmede de eğer Jahovic
’in istediği rakam verilmezse 30 yaşındaki futbolcu aldığı teklifleri değerlendirmek adına Göztepe
yönetiminden izin isteyecek. Adis Jahovic’in
sözleşmesinin sezon sonunda biteceği için Ocak
ayı itibarıyla farklı takımlarla görüşme hakkına sahip.
Fanatik
Erdinç Şahin