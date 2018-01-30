Adis Jahovic Konyaspor ile imzaladı

Erdinç Şahin

ekiplerinden’de forma giyenfutbolcukadrosuna kattı. Yeşi-Beyazlılar, 30 yaşındaki golcü ile 1 yılı opsiyonlu 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.imza töreninde konuşurken, “aramızda görmekten son derece mutluyuz. Önemli bir transfer gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz. Kendisi Süper Lig'in önemli isimlerinden biri. Adis Jahovic’in takımımıza kısa sürede uyum sağlayacağını ve önemli işler yapacağına inanıyoruz. Onun takımımıza katılımıyla sezon başından bu yana yaşadığımız gol bölgesindeki sıkıntıyı çözeceğimize inanıyoruz.” dedi.