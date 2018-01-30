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Adis Jahovic Konyaspor ile imzaladı

Atiker Konyaspor, forvet hattını Göztepe'den Adis Jahovic ile güçlendirdi. Yeşil Beyazlılar, golcü oyuncuyla 1 yıl opsiyonlu 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. 

Adis Jahovic Konyaspor ile imzaladı
Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, Göztepe’de forma giyen Makedon futbolcu Adis Jahovic’i kadrosuna kattı. Yeşi-Beyazlılar, 30 yaşındaki golcü ile 1 yılı opsiyonlu 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp Başkanı Fatih Yılmaz Jahovic’in imza töreninde konuşurken, “Jahovic'i aramızda görmekten son derece mutluyuz. Önemli bir transfer gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz. Kendisi Süper Lig'in önemli isimlerinden biri.  Adis Jahovic’in takımımıza kısa sürede uyum sağlayacağını ve önemli işler yapacağına inanıyoruz. Onun takımımıza katılımıyla sezon başından bu yana yaşadığımız gol bölgesindeki sıkıntıyı çözeceğimize inanıyoruz.” dedi.


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