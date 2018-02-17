Adis Jahovic’ten altın gol!

"ZOR BÖLGEDEN ÇIKARCAĞIZ"

Erdinç Şahin

’a ara transfer dönemindetransfer olandün akşamki mücadelede sergilediği etkili futbolla alkış topladı.Makedon futbolcu, başarılı oyununu, 60. dakikada attığı golle süsleyerek takımına 1 puanı getiren isim olmayı başardı.Bu golle’deki ilk sayısını kaydeden Jahovic, ligin ilk yarısını geçirdiği Göztepe’yle birlikte bu sezon 15 gole ulaştı. Maçın ardından konuşan tecrübeli futbolcu, “Konyaspor’da ligde ilk golümü attım, bu performansımın devam etmesini istiyorum. Atacağımız gollerle Konyaspor’u bu zor bölgeden çıkarmak istiyoruz” dedi.