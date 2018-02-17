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Adis Jahovic’ten altın gol!

Konyaspor’a ara transfer döneminde Göztepe’ten transfer olan Adis Jahovic, dün akşamki mücadelede sergilediği etkili futbolla alkış topladı.

Adis Jahovic’ten altın gol!
Konyaspor’a ara transfer döneminde Göztepe’ten transfer olan Adis Jahovic, dün akşamki mücadelede sergilediği etkili futbolla alkış topladı.

Makedon futbolcu, başarılı oyununu, 60. dakikada attığı golle süsleyerek takımına 1 puanı getiren isim olmayı başardı.
 

"ZOR BÖLGEDEN ÇIKARCAĞIZ"


Bu golle Konyaspor formasıyla Süper Lig’deki ilk sayısını kaydeden Jahovic, ligin ilk yarısını geçirdiği Göztepe’yle birlikte bu sezon 15 gole ulaştı. Maçın ardından konuşan tecrübeli futbolcu, “Konyaspor’da ligde ilk golümü attım, bu performansımın devam etmesini istiyorum. Atacağımız gollerle Konyaspor’u bu zor bölgeden çıkarmak istiyoruz” dedi.


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