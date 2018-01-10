Adıyaman Ceza İnfaz Kurumunda çok sayıda kişi hastanelik oldu

Musalla Mahallesi’ndeki Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde akşam saatlerinde bazı tutuklu ve hükümlüler rahatsızlandı. Baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan 67 kişiye müdahale edildi.
30 KİŞİ TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE GÖNDERİLDİ
30 kişi de daha sonra tedbir amaçlı hastanelere gönderildi. Ayakta tedavi gören tutuklu ve hükümlülerin sağlık durumlarının iyi olduğu, önemli bir kısmının taburcu edildiği öğrenildi.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Ayakta tedavi gören tutuklu ve hükümlülerin sağlık durumunun iyi olduğu, bir kısmının taburcu edilmeye başlandığı belirtildi.
İdil Janet Demiray