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Adıyaman Ceza İnfaz Kurumunda çok sayıda kişi hastanelik oldu

Adıyaman’da, gün içerisinde ilaçlama çalışmasının yapıldığı Açık Ceza İnfaz Kurumunda rahatsızlanan 97 tutuklu ve hükümlü, hastaneye kaldırıldı

10 Ocak 2018, Çarşamba 01:29
Adıyaman Ceza İnfaz Kurumunda çok sayıda kişi hastanelik oldu
Musalla Mahallesi’ndeki Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde akşam saatlerinde bazı tutuklu ve hükümlüler rahatsızlandı. Baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan 67 kişiye müdahale edildi.


30 KİŞİ TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE GÖNDERİLDİ


30 kişi de daha sonra tedbir amaçlı hastanelere gönderildi. Ayakta tedavi gören tutuklu ve hükümlülerin sağlık durumlarının iyi olduğu, önemli bir kısmının taburcu edildiği öğrenildi.


SAĞLIK DURUMLARI İYİ


Ayakta tedavi gören tutuklu ve hükümlülerin sağlık durumunun iyi olduğu, bir kısmının taburcu edilmeye başlandığı belirtildi.


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