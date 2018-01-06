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Adıyaman'da 1 yıldır aranan sapık yakalandı

 Adıyaman’da yaşı küçük öğrencilere cinsel tacizde bulunan ve hakkında 9 ayrı şikayet bulunan sapık yakalandı

Adıyaman'da 1 yıldır aranan sapık yakalandı
2017 yılı içerisinde Adıyaman merkezdeki okul çevrelerinde dolaşan ve okuldan çıkan öğrencilere cinsel tacizde bulunan sapık uzun süren bir çalışmanın sonunda yakalandı.

9 AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU


Bir yıl içerisinde hakkında 9 ayrı ailenin şikayetçi olduğu sapığın yakalanması için Adıyaman Emniyet Müdürlüğü özel ekip kurdu.

FIRINCILIK YAPIYOR


Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri çok sayıda güvenlik kamera görüntüleri inceledi. Titiz çalışma sonrasında sapığın fırıncılık yapan M.R.G. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

POLİS YAKALAYARAK GÖZALTINA ALDI


Polis ekipleri, öğrencilerin korkulu rüyası haline gelen sapığı yakalayarak, gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadesi alınan şahıs daha sonra adli makamlara sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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