Adıyaman'da 1 yıldır aranan sapık yakalandı

9 AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

FIRINCILIK YAPIYOR

POLİS YAKALAYARAK GÖZALTINA ALDI

Mine Bozkurt

2017 yılı içerisindemerkezdeki okul çevrelerinde dolaşan ve okuldan çıkan öğrencilere cinsel tacizde bulunan sapık uzun süren bir çalışmanın sonunda yakalandı.Bir yıl içerisinde hakkında 9 ayrı ailenin şikayetçi olduğu sapığın yakalanması içinözel ekip kurdu.Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri çok sayıda güvenlik kamera görüntüleri inceledi. Titiz çalışma sonrasında sapığın fırıncılık yapan M.R.G. isimli şahıs olduğu tespit edildi.Polis ekipleri, öğrencilerin korkulu rüyası haline gelen sapığı yakalayarak, gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadesi alınan şahıs daha sonra adli makamlara sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.