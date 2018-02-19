Adıyaman'da 10 yaşındaki çocuğa cinsel istismar suçuna 10 yıl hapis cezası verildi

Büşra Kamış

Edinilen bilgiye göre, 15 Ağustos 2017 tarihinde 10 yaşındaki komşu kızını alarak motosikletiyle Malatya istikametine götüren ve cinsel istismarda bulunan Ömer Ç., Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekipleri tarafından yakalandı ve tamamlanan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanarak cezaevine gönderilen şahsın yeniden görülen davasında 10 yıl hapis cezası verildi. Şahsın mahkemede iddiaları kabul etmediğini söylediği öğrenildi.Öte yandan, 10 yıl hapis cezası alan Ömer Ç. isimli şahsın Adıyaman’da ikamet eden ailesinin yaşanan olay sonrası başka bir ile taşındıkları belirtildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.