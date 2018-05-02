Adıyaman’da 4 ton çalıntı tren rayı ele geçirildi



İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

Senim Tanay

Gölbaşı-Malatya Devlet Demiryolu hattına daha önceden hat yenileme çalışmaları kapsamında demiryolunun kenarına bırakılan tren raylarının çalınması ve çevre illere satılması ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Jandarma, Malatya-Gölbaşı karayolunda şüpheli H.K. ve F.K’ye ait 2 traktörün römorkunda 4 ton tren rayı ele geçirdi.Şüphelilerin evinde yapılan aramada ise evin bahçesine gizlenmiş vaziyette 17 ton tahta travers, 2 oksijen kaynağı, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 faturasız kurusıkı tabanca ele geçirildi.Hırsızlık suçundan gözaltına alınan şüphelilere, ruhsatsız av tüfeği ve kurusıkı tabanca bulundurmak suçundan toplam bin 618 lira idari para cezası kesildi. H.K. adlı şüpheliye ayrıca ehliyetsiz traktör kullanmaktan 2 bin 18 lira para cezası verildi.