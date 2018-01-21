Adıyaman'da aşırı yağış heyelana neden oldu

Adıyaman’ın Taşgedik Köyünde aşırı yağışlardan dolayı heyelan meydana geldi

Adıyaman'da aşırı yağış heyelana neden oldu
Adıyaman merkeze 15 kilometre mesafede bulunan Taşgedik Köyünün Güney kısmında oluşan heyelanda kopan büyük kaya parçaları toprakla birlikte köy içerisinde bulunan yol ile taziye evi bahçesine düştü.

YOL TAMAMEN KAPANDI


Birkaç gündür süren sağanak yağmurun neden olduğu heyelan, köy içerisinden geçmekte olan yolu tamamen kapattı.

Yaşanan olaydan hemen dakikalar önce yolu kullanan Köy Muhtarı Adem Küçükkaya ile köylüler adeta facianın eşiğinden döndü.

Taziye evi bahçesinde kimsenin olmaması ve yolda kimsenin bulunmaması köylülere rahat nefes aldırdı.



Meydana gelen olayda ölen ya da yaralanan olmazken taziye evi yanında bulunan dere yatağı etrafındaki demir korkuluklar hasar aldı.

'HEYELANDAN ÖNCE YOLDAN GEÇTİM'


Olaydan birkaç dakika önce kaya parçalarının düştüğü yoldan geçtiğini söyleyen Köy Muhtarı Adem Küçükkaya, "Heyelandan hemen önce yoldan geçtim. Heyelanın yaşandığı yeri az geçtikten sonra büyük bir gürültü gelince hemen sesin geldiği yere doğru köylülerimizle beraber koştuk. Çok şükür ölen yada yaralanan olmadı. Büyük bir facia atlattık. Olayı ilgili yerlere bildirdik, yolumuz halen kapalı. Yolun en kısa zamanda açılmasını ve gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz” diye konuştu.


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