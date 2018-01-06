SON DAKİKA

Adıyaman'da hareket halindeki otomobil alev aldı

Adıyaman’da seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan otomobil paniğe neden oldu. Aracı hemen durdurup caddeye park eden şahısların yaşadığı panik ve korku kameralara yansıdı

06 Ocak 2018, Cumartesi 23:12
Adıyaman'da hareket halindeki otomobil alev aldı
Adıyaman’ın Gölbaşı Caddesi üzerinde Hüseyin Demirkol isimli vatandaş otomobilindeki arızayı gidermek için tamirciye götürdü.
 
Tamirci benzin hortumunda sorun olduğunu söyleyerek aracına bakım yaptı. Hüseyin Demirkol, tamir sonrası iki arkadaşıyla birlikte otomobiliyle seyir halinde iken aracından önce dumanlar yükseldi ardından alevler.


ÇEVREDEKİLER YARDIMA KOŞTU


Paniğe kapılan şahıslar aracı cadde üzerine park edip müdahale etmek istediler. Olayı gören çevredeki esnaf ve vatandaşlar yardıma koştu.

Otomobilin motor kaputunu açmaya çalıştıkları esnada alevler daha da yükseldi. Patlama olabileceği ihtimaline karşı vatandaşlar araca yaklaşmaktan çekindi.


SORUŞTURMA BAŞLATILDI


Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını tamamen söndürerek soğutma çalışması yaptı. Otomobilde büyük maddi hasarın meydana geldiği öğrenilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şahısların yaşadıkları korku dolu anlar ve çevrede yaşanan olay kameralara saniye saniye yansıdı.
 
İşte o görüntüler:




 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Otomobil traktöre çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Otomobil traktöre çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
Pelit Anadolu Lisesi öğrencileri birbirine girdi 

Pelit Anadolu Lisesi öğrencileri birbirine girdi 
Halatı kopan asansörden düşen çift ağır yaralandı

Halatı kopan asansörden düşen çift ağır yaralandı
Adıyaman'da 1 yıldır aranan sapık yakalandı

Adıyaman'da 1 yıldır aranan sapık yakalandı
Okul servisi ile otomobil böyle çarpıştı

Okul servisi ile otomobil böyle çarpıştı
Batman'da bir evde çürümüş ceset bulundu

Batman'da bir evde çürümüş ceset bulundu
İstanbul Bakırköy'de kamyon devrildi

İstanbul Bakırköy'de kamyon devrildi
Zihinsel engelli kadının cesedi sahilde bulundu

Zihinsel engelli kadının cesedi sahilde bulundu
Samsun’da zihinsel engelli kadının cansız bedeni bulundu

Samsun’da zihinsel engelli kadının cansız bedeni bulundu
Bursa'da bir kadın evli sevgilisiyle plan yapıp eski sevgilisini soydu

Bursa'da bir kadın evli sevgilisiyle plan yapıp eski sevgilisini soydu
Samsun'da bir adam eşini önce bıçakladı sonra pompalı tüfekle vurdu

Samsun'da bir adam eşini önce bıçakladı sonra pompalı tüfekle vurdu