Adıyaman'da hareket halindeki otomobil alev aldı



ÇEVREDEKİLER YARDIMA KOŞTU



SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Haber Merkezi

Adıyaman’ın Gölbaşı Caddesi üzerinde Hüseyin Demirkol isimli vatandaş otomobilindeki arızayı gidermek için tamirciye götürdü.Tamirci benzin hortumunda sorun olduğunu söyleyerek aracına bakım yaptı. Hüseyin Demirkol, tamir sonrası iki arkadaşıyla birlikte otomobiliyle seyir halinde iken aracından önce dumanlar yükseldi ardından alevler.Paniğe kapılan şahıslar aracı cadde üzerine park edip müdahale etmek istediler. Olayı gören çevredeki esnaf ve vatandaşlar yardıma koştu.Otomobilin motor kaputunu açmaya çalıştıkları esnada alevler daha da yükseldi. Patlama olabileceği ihtimaline karşı vatandaşlar araca yaklaşmaktan çekindi.Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını tamamen söndürerek soğutma çalışması yaptı. Otomobilde büyük maddi hasarın meydana geldiği öğrenilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.Şahısların yaşadıkları korku dolu anlar ve çevrede yaşanan olay kameralara saniye saniye yansıdı.