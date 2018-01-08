SON DAKİKA

Adıyaman’da kolu kopan işçiyi hastaneye yetiştirme telaşı

Adıyaman’da, 112 Acil Sağlık ekipleri kolunu makineye kaptıran bir fabrika işçisinin kolunu hastaneye ulaştırmanın telaşına düştü

Adıyaman’da kolu kopan işçiyi hastaneye yetiştirme telaşı
Karapınar Mahallesi Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikada çalışan Mehmet Yeksek, bir anlık dalgınlıkla kolunu fabrikada bulunan bir makineye kaptırdı.

Makineye kaptırılan işçinin yardımına ilk olarak çalışma arkadaşları koştu. Kolu omzundan kopan Mehmet Yeksek, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Yaralı işçi Mehmet Yeksek, hastanede tedavi altına alınırken makineye kaptırılan kol, makineden çıkarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri kolu hastaneye ulaştırma telaşına düştü. Makineden Mehmet Yeksek’e, ait olan kolu teslim alan 112 Acil Sağlık ekipleri kolu hastaneye ulaştırmak için kısa sürede harekete geçti.


AMELİYATA ALINDI


Hızlı bir şekilde hastaneye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, kolu Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan uzman doktorlara teslim etti. Kolun hastaneye gelmesiyle birlikte yaralı işçi Mehmet Yeksek, ameliyata alındı. Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

İzne gelen uzman çavuşu vuran kişi yakalandı

İzne gelen uzman çavuşu vuran kişi yakalandı
Bir gün arayla ikinci ceset: Elleri bağlanmış, çuvala konulmuş

Bir gün arayla ikinci ceset: Elleri bağlanmış, çuvala konulmuş
Taciz iddiasına linç girişimi

Taciz iddiasına linç girişimi
Dağıtım iznindeki asker göçük altında can verdi

Dağıtım iznindeki asker göçük altında can verdi
Başkentte zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

Başkentte zincirleme trafik kazası: 7 yaralı
Şeriatla yargılanmak isteyen tacizci öğretmen açığa alındı

Şeriatla yargılanmak isteyen tacizci öğretmen açığa alındı
'Bir şeyin yok' denilip eve gönderilen hasta hayatını kaybetti

'Bir şeyin yok' denilip eve gönderilen hasta hayatını kaybetti
Korkuluklara çarpan araçta 1 bebek ve 6 yaşındaki çocuk öldü

Korkuluklara çarpan araçta 1 bebek ve 6 yaşındaki çocuk öldü
Sokak ortasında emlakçının ayaklarına sıktı

Sokak ortasında emlakçının ayaklarına sıktı
Konya'daki katilden şok itiraf: Müteahhitleri de öldürecektim!

Konya'daki katilden şok itiraf: Müteahhitleri de öldürecektim!
81 yaşındaki adam, 79 yaşındaki karısını nacakla öldürdü

81 yaşındaki adam, 79 yaşındaki karısını nacakla öldürdü