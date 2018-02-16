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Adıyaman’da sosyal medyada terör propagandasına 5 gözaltı

Adıyaman’da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla terör örgütü propagandası yapıp, halkı eylem ve provokasyona davet ettiği iddia edilen 5 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Adıyaman’da sosyal medyada terör propagandasına 5 gözaltı
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ile Terörle Mücadele Şube ekipleri, sosyal medya hesabından terör örgütü propagandası yapıp, halkın eylem ve provokasyona davet ettiğini iddia edilen 5 şüpheliyi belirledi. Polis tarafından düzenlenen operasyonda F.U., İ. T., U.Ç., İ. F. ve  B.G. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ile ruhsatsız 1 tüfek ele geçirildi. Şüpheli 5 kişi, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
 


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