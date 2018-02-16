Adıyaman’da sosyal medyada terör propagandasına 5 gözaltı

Serap Belovacıklı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ile Terörle Mücadele Şube ekipleri, sosyal medya hesabından terör örgütü propagandası yapıp, halkın eylem ve provokasyona davet ettiğini iddia edilen 5 şüpheliyi belirledi. Polis tarafından düzenlenen operasyonda F.U., İ. T., U.Ç., İ. F. ve B.G. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ile ruhsatsız 1 tüfek ele geçirildi. Şüpheli 5 kişi, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.