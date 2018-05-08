Adıyaman’da tarihi eser operasyonu

Nazlı Erdol

Bir ihbarı değerlendirenekipleri, Aydın D.'ye aitndeki iş yerine veüzerinde bulunan ev ile atölyesine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.Yapılan operasyona Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri de katıldı. Yapılan operasyonda Aydın D.'nin evi, iş yeri ve atölyesi didik didik arandı. Kömür sobasından çamaşır makinesi içerisine kadar yapılan geniş çaplı aramada herhangi bir tarihi eser ya da bir suç unsuruyla karşılaşılmadı.İhbar edilen Aydın D. ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.