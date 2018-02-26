Adıyaman'da yatılı okulda çocuklara cinsel istismarda bulunan hizmetli 571 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde yatılı okulda çocuklara cinsel istismar suçlamasıyla yargılanan hizmetli Mehmet Sait G., 571 yıl 11 ay 25 gün hapis cezasına çarptırıldı. 

Adıyaman'da yatılı okulda çocuklara cinsel istismarda bulunan hizmetli 571 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 8. duruşmasında mahkeme heyeti davayı karara bağladı. Mahkeme heyeti mağdur 18 çocuk için sanığa ayrı ayrı ceza verdi. Sanık, ‘Cinsel İstismar’, ‘Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakmak’, ‘Müstehcenlik’, ‘Tehdit’ ve ‘Şantaj’ suçlarından yargılandı. 

Sanık Mehmet Sait G.'nin "Çocukların Cinsel İstismarı" suçundan, her bir mağdur için 50 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına, TCK'nın 61/7. maddesi uyarınca ceza miktarı 30 yılı aşamayacağından sanığın neticeten 30 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Mağdurların her biri için ‘cinsel istismar’ suçundan 30 yıl hapis cezası alan sanık diğer suçlar kapsamında değişik oranlarda ceza aldı. Sanık toplamda 571 yıl 11 ay 25 gün hapis cezası alırken 8 bin 100 TL idari para cezasına çarptırıldı. 

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ


Suçlamaları kabul etmeyen sanık Mehmet Sait G. son sözünün sorulması üzerine, “Yalan yanlış beyanlarda bulunuyorlar, çocuklara baskı kuruyorlar. Üç günde ben nasıl böyle bir suç işleyeyim? Bulmuşlar benim gibi kerizi üzerime suç atıyorlar. Böyle mahkeme mi olur? Avukatlar da yalan yanlış beyanlarda bulunmaktadırlar. Ben hiçbir suç işlemedim. Suçlamayı reddediyorum, eğer bir suçum varsa idam edilmeyi istiyorum. Beraatimi istiyorum” dedi. 
Şahıs mahkeme sonrasında cezaevine gönderildi. 


İHA


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