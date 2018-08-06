Adıyaman’da tiner tenekesi patladı: 2 yaralı

Adıyaman’da bir mermer ocağında tiner dolu tenekenin patlaması sonucu iki işçi ağır yaralandı

06 Ağustos 2018, Pazartesi 18:42
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Merkeze bağlı Pınaryayla köyü yakınlarındaki mermer ocağında, içerisinde tiner bulunan teneke henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Patlamanın etkisiyle işçiler Mustafa Yarin (26) ve Şükrü Yaren’in (38) vücutlarının çeşitli bölgelerinde yanıklar oluştu.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

ADIYAMAN (AA)

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