Adıyaman’da tiner tenekesi patladı: 2 yaralı
Adıyaman’da bir mermer ocağında tiner dolu tenekenin patlaması sonucu iki işçi ağır yaralandı
Merkeze bağlı Pınaryayla köyü yakınlarındaki mermer ocağında, içerisinde tiner bulunan teneke henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Patlamanın etkisiyle işçiler Mustafa Yarin (26) ve Şükrü Yaren’in (38) vücutlarının çeşitli bölgelerinde yanıklar oluştu.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
ADIYAMAN (AA)