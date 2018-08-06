Adıyaman’da tiner tenekesi patladı: 2 yaralı

Merkeze bağlı Pınaryayla köyü yakınlarındaki mermer ocağında, içerisinde tiner bulunan teneke henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Patlamanın etkisiyle işçiler Mustafa Yarin (26) ve Şükrü Yaren’in (38) vücutlarının çeşitli bölgelerinde yanıklar oluştu.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

ADIYAMAN (AA)