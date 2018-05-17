Kazanlarda kaynatılıp, poşetlerle satışa sunulan meyan kökü şerbeti, susuzluğu gidermesinin yanı sıra hazmettirici, böbreklere iyi gelmesi ve bağışıklık sistemini güçlendirmesi nedeniyle de hem iftar hem sahur sofralarının vazgeçilmezi arasında yer alıyor.

ENERJİ DEPOSU

Yaz aylarında terleme, düşük tansiyon, isteksizlik, halsizlik, yorgunluk belirtileri olanlara da şifa sağlayan meyan şerbeti, yaz aylarında harareti alan enerji deposu bir içecek olarak biliniyor.

Adıyaman'da hurma ile birlikte en çok satılan meyan şerbeti için tezgahların önünde uzun kuyruklar oluşuyor.





İHA